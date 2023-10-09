Актуально для находящихся в Израиле: информация о рейсе в Литву

 
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Tel Avivas
Tel Avivas
ФОТО: AFP / Scanpix

Глава Skyllence Вилма Вайтекунайте сообщила об утверждении рейса, на котором в Литву из Израиля могут вернуться граждане нашей страны.

Желающих лететь в Вильнюс призывают регистрироваться на рейс. Правда, он не будет прямым – самолет сядет в Бухаресте.

Время вылета из Тель-Авива – 10 октября, 00:20 ч., а прибытия в Бухарест - 03:10 ч. (по местному времени). Вылет из Бухареста – 10 октября, в 06.10 ч., прибытие в Вильнюс - 08:30 ч.

"На данный момент зарегистрировались 40 человек. В самолете 128 свободных мест. Просим вас писать на почту sales@skyllence.aero. В целях экономии времени пишите имена, фамилии пассажиров, присоедините копии паспортов – они нужны для регистрации на рейс. Укажите номер телефона и адрес эл. почты, на которую мы можем высылать новейшую информацию о рейсе", – сообщает Вайтекунайте.

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