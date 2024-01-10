Актуальная информация для водителей: налоги, тарифы, справки и планы

Пользование дорогами

С 1 января 2024 года в Литве вступили в силу изменения, касающиеся платы за пользование дорогами ("е-виньетки"): при расчете платы будут учитываться количество осей и уровень выбросов автомобиля (класс Евро). В связи с этим Regitra делится советами о том, где найти еврокласс автомобиля и что делать, если он не указан.

Еврокласс автомобиля можно найти:

1. В свидетельстве о регистрации. Еврокласс обычно указывается в графе V.9 свидетельства о регистрации транспортного средства или в примечаниях к документу. В этом случае ничего делать не нужно, но если он не указан, то следует проверить его по базе данных Regitra.

2. В базе данных "Regitra". Вы можете просто проверить информацию о евроклассе автомобиля в открытых данных, доступных в Интернете здесь

Более подробную информацию и ставки платы за пользование дорогами, которые вступили в силу с 1 января 2024 года, можно найти на сайте Дирекции дорог Литвы здесь.

Новые тарифы Regitra