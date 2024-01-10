Актуальная информация для водителей: налоги, тарифы, справки и планы

Пользование дорогами
С 1 января 2024 года в Литве вступили в силу изменения, касающиеся платы за пользование дорогами ("е-виньетки"): при расчете платы будут учитываться количество осей и уровень выбросов автомобиля (класс Евро). В связи с этим Regitra делится советами о том, где найти еврокласс автомобиля и что делать, если он не указан.
Еврокласс автомобиля можно найти:
1. В свидетельстве о регистрации. Еврокласс обычно указывается в графе V.9 свидетельства о регистрации транспортного средства или в примечаниях к документу. В этом случае ничего делать не нужно, но если он не указан, то следует проверить его по базе данных Regitra.
2. В базе данных "Regitra". Вы можете просто проверить информацию о евроклассе автомобиля в открытых данных, доступных в Интернете здесь
Более подробную информацию и ставки платы за пользование дорогами, которые вступили в силу с 1 января 2024 года, можно найти на сайте Дирекции дорог Литвы здесь.
Новые тарифы Regitra
Согласно новой индексации цен, тарифы в Regitra обновлены и уже начали действовать.
Согласно Закону о налоге на регистрацию транспортных средств, суммы налога индексируются каждый год. Сумма определяется в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) налогового года, опубликованным Государственным агентством данных, путем деления его на сто.
Точный размер зависит от выбросов CO2 автомобиля и типа топлива.
Регистрационный сбор взимается только с легковых автомобилей, выбросы CO2 которых превышают 130 г/км. Его необходимо оплатить при первой регистрации автомобиля, т. е. когда нужно поставить на учет новый автомобиль или автомобиль, ввезенный из-за границы. Также во всех случаях при смене владельца автомобиля или при перерегистрации автомобиля. Весь собранный налог передается в государственный бюджет.
Дополнительный год для прохождения медосмотра
С тем, чтобы дать водителям время пройти медицинское обследование и помочь медицинским учреждениям справиться с возросшим потоком пациентов, вступление в силу закона, связывающего срок действия водительского удостоверения со сроком действия медицинской справки водителя, отложено до 1 января 2025 года.
По данным Реестра водителей автотранспортных средств, в конце прошлого года насчитывалось около 245 000 человек, у которых не было действующей медицинской справки о прохождении медосмотра, что означало бы, что с 1 января 2024 года их водительские удостоверения стали бы недействительными. Отложив вступление в силу нового порядка на год, водители, у которых истек срок действия медицинской справки, смогут пройти повторное медицинское освидетельствование до 1 января 2025 года.
Приоритетные работы на 2024 год
Продолжаются работы на магистральной дороге Вильнюс-Утена, которая находится в наихудшем состоянии: завершены проектные работы на участке от Реше до Молетай и объявлены последние планы по восстановлению участка от Молетай до Утены.
Планируется начать строительство объездной дороги Йонава возле военного полигона в Рукле, реконструировать дорогу Пирчюпяй-Яшунай возле военного полигона Рудининкай, начать восстановление дороги Микашюнай-Рудининкай и дороги Ажуолияй-Ёдшиляй-Яшунай.
Продолжится реконструкция моста через реку Нерис (Мешкинис), будет проведен капитальный ремонт эстакады на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалкай (Саргенай), планируется капитальный ремонт Тракайского виадука, начало реконструкции мостов через реки Невежис, Шуния, Дубиса, а также начало строительства временного моста через реку Круна.
В 2024 году Дирекция автомобильных дорог (LAKD) планирует начать работы по строительству пешеходной и велосипедной дорожки Смилтине-Нида (участок Юодкранте-Первалка и от Первалки и Прейлы в сторону моря). Продолжатся работы по строительству пешеходно-велосипедной дорожки у Бирштонаса и пешеходно-велосипедной дорожки от Кретинги до Видмантаса, планируется строительство пешеходно-велосипедной дорожки на участке государственной национальной дороги Вильнюс - Полоцкас (Вильнюсский район).
Преобразование LAKD, начатое в этом году, будет продолжено. При условии одобрения акционерами планируется изменить название компании и обновить ее бренд, улучшить обслуживание клиентов и сосредоточиться на процессах повышения операционной эффективности.