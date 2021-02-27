"Меня веселит мысль, что этот мой проект вызвал такой интерес и столько внимания. Я ничего заранее не придумывала, просто вышла погулять и решила творчески провести выходные.
Мы начали строить вдвоем с другом, а закончила "проект" я одна. Поскольку у меня есть великолепная соседка фотограф Энрика Станулявичюте. она сделала красивую фотосессию. Будет о чем вспомнить, глядя на снимки, поскольку сам дом уже растаял. Он быстро появился, быстро и исчез. Это было последнее визави с зимой, которая в этом году была настоящей", – сказала Delfi актриса.
Ласите ходила по дому босиком в одном костюме. "Мне не доводилось принимать снежные ванны и окунаться в прорубь, но я не замерзла. Я бы даже сказала, что было тепло, вероятно, согревал энтузиазм", - сказала она.
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