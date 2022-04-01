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Актриса Ингеборга Дапкунайте какое-то время воздерживалась от комментариев и войне в Украине. Наконец, она нарушила молчание.
Актриса Ингеборга Дапкунайте покинула Россиию
© DELFI / Tomas Vinickas

Выяснилось, что актриса покинула Россию в первые дни войны. Об этом она рассказала порталу lrt.lt.

В интервью она рассказала, что находится в Брюсселе, где живет ее семья, а жалеет только об одном – что не покинула Россию еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым.

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