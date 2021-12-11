"Как наши спортсмены будут чувствовать себя в Китае, соревнуясь на зимних Олимпийских играх и зная, что миллионы уйгуров находятся в концентрационных лагерях? Я бы предложил им подумать и сделать публичные заявления", - сказал журналистам один из организаторов акции Робертас Мажейка.
По его словам, олимпийские игры по своей сути несовместимы с преступной политикой Китая в отношении тибетцев, уйгуров, сторонников демократии Гонконга и других меньшинств.
Немного раньше министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что не поедет в Китай на олимпийские игры, не планируют этого и другие члены правительства.
США, Австралия, Соединенное Королевство и Канада объявили дипломатический бойкот игр.
Собравшиеся у китайского посольства махали флагами Тибета, держали плакаты с призывами уважать права человека, предоставить Тибету независимость, бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
XXIV-ые зимние Олимпийские игры будут проходить 4-20 февраля 2022 года в Пекине и находящихся рядом городах провинции Хэбэй. Согласно прогнозам, в играх будет участвовать около 14 литовских спортсменов. Окончательный список станет известен в январе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы - о действиях России: может исполниться и самый плохой сценарий (235)
Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России...
Спикер Сейма Литвы встала на сторону желающих уйти в отставку министров: не ошибающихся нет (78)
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не думает, что...
Исторический день в Друскининкай: в центре курорта начался снос здания-призрака (4)
Заброшенный санаторий-призрак "Нямунас", который уже...
ЛЖД ищет способы вернуть "Беларуськалию" аванс в размере почти 10 млн евро (57)
Государственная литовская железнодорожная компания...