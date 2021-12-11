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Более десяти членов Группы в поддержку Тибета в пятницу возле посольства Китая в Вильнюсе провели пикет против нарушений прав человека в этой стране и призвали литовских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, заявить твердую позицию относительно положения уйгуров.
Pekino žiemos olimpinės žaidynės
Pekino žiemos olimpinės žaidynės
© Getty images

"Как наши спортсмены будут чувствовать себя в Китае, соревнуясь на зимних Олимпийских играх и зная, что миллионы уйгуров находятся в концентрационных лагерях? Я бы предложил им подумать и сделать публичные заявления", - сказал журналистам один из организаторов акции Робертас Мажейка.

По его словам, олимпийские игры по своей сути несовместимы с преступной политикой Китая в отношении тибетцев, уйгуров, сторонников демократии Гонконга и других меньшинств.

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Немного раньше министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что не поедет в Китай на олимпийские игры, не планируют этого и другие члены правительства.

США, Австралия, Соединенное Королевство и Канада объявили дипломатический бойкот игр.

Собравшиеся у китайского посольства махали флагами Тибета, держали плакаты с призывами уважать права человека, предоставить Тибету независимость, бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

XXIV-ые зимние Олимпийские игры будут проходить 4-20 февраля 2022 года в Пекине и находящихся рядом городах провинции Хэбэй. Согласно прогнозам, в играх будет участвовать около 14 литовских спортсменов. Окончательный список станет известен в январе.

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