Актер Леонардас Победоносцевас о месте, окутанном легендами: это кинематографическая картина

Жилье Леонардаса Победоносцеваса – в уникальном месте
Известный актер вильнюсец Победоносцевас не скрывает своей любви к родному городу, к его пейзажам и уникальным архитектурным решениям.
"Очень красив Вильнюс с извилистыми реками и холмами, – сказал актер. – Для характеристики Старого города у меня даже нет слов. Это один из самых больших и красивых Старых городов в Северной Европе, кроме того, наша столица – самая зеленая".
Актер с гордостью называет себя жителем Парка прудов и рассказывает об уникальной концепции этого места: улица Аукштайчу в районе Паупис – европейская улица, а рядом с ней находится древняя аутентичная часть города. Победоносцевас заметил, что подобная динамика характерна для всего Вильнюса.
"Впечатляет, насколько красиво в столице маленькой страны сочетаются район небоскребов с другим берегом реки, где есть постройки как времен Средневековья, так и дома сталинской эпохи", – сказал он.
Актер выделяет уникальную местность, которая была центром притяжения в его молодые годы и такой осталась до сих пор. Это Нагорный парк.
"Это какой-то космос – в центре города есть поросшая деревьями цепь холмов. Когда идешь от Ужуписа к Горе Трех крестов, чувствуешь себя как в лесной чаще или в Сибирской тайге. Это здорово", – не скрывал актер своего восхищения контрастами.
Он также сказал, что у него есть такая традиция – хотя бы раз в месяц подниматься на гору Гедиминаса. На заходе солнца с этого места открывается кинематографическая картина, говорит актер, который считает эту гору осью всей Литвы.
Истоки и колыбель Вильнюса
Экскурсовод Милисента Мисявичюте сказала, что Гора Трех крестов - это объект, который заметить в Вильнюсе легче всего. По ее словам, сегодня этом место, где актуализируют моменты нашего времени – здесь включают цветную подсветку, чтобы поддержать Украину, Беларусь или во время празднования Независимости Литвы. Кроме того, с этой горы открывается впечатляющая панорама. Еще интереснее история этой горы.
Мисявичюте рассказала, что Гора Трех крестов овеяна несколькими легендами о замученных на крестах язычниками монахах и связана с традицией ставить крест во время основания города. Но главное, по ее словам, эта гора напоминает об историческом Кривом городе.
"Часто говорят, что Старый город Вильнюса – один из самых больших в Европе. Это потому, что наш исторический центр, включенный в культурное наследие ЮНЕСКО, охватывает и всю территорию Нагорного парка. Это наша историческая, археологическая местность, наши истоки, наша колыбель. Поскольку первый город, который назывался Кривым, еще до Гедиминаса был основан именно на этой территории", – пояснила экскурсовод.
По ее словам, гора, на которой стоят Три креста, раньше называлась Лысой горой. Такое название было дано потому, что из-за неблагоприятной почвы там не было никакой растительности. Это было удобно и в целях обороны – врагу негде было спрятаться. Однако в советское время провели озеленение этой горы, чтобы стереть из нашей памяти историю, сказала Мисявичюте.
Актуализация объекта культурного наследия
В этом году было завершено осуществление проекта актуализации объекта культурного наследия Горы Трех крестов: привели в порядок ее верхнюю часть, место вильнюсского Кривого замка (за исключением подхода к памятнику Трех крестов), т.е. были оборудованы ступеньки, дорожки, площадка для отдыха, установлены малые архитектурные формы и т.д.
На осуществление проекта было выделено 1 537 867,82 евро из средств Евросоюза. После осуществления проекта было решено проложить ознакомительный маршрут, оборудовать информационные стенды, которые позволят ознакомиться с историей вильнюсского городища, на улице организовывать уроки истории для школьников, разные культурные мероприятия. Благодаря приспособлению этого объекта культурного наследия к посещению, были удовлетворены культурные и познавательные потребности целевых групп – жителей столицы, студентов, школьников, иностранцев, посетителей из регионов и других городов страны.
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