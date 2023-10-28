Актер Леонардас Победоносцевас о месте, окутанном легендами: это кинематографическая картина

Актер выделяет уникальную местность, которая была центром притяжения в его молодые годы и такой осталась до сих пор. Это Нагорный парк.

"Впечатляет, насколько красиво в столице маленькой страны сочетаются район небоскребов с другим берегом реки, где есть постройки как времен Средневековья, так и дома сталинской эпохи", – сказал он.

Актер с гордостью называет себя жителем Парка прудов и рассказывает об уникальной концепции этого места: улица Аукштайчу в районе Паупис – европейская улица, а рядом с ней находится древняя аутентичная часть города. Победоносцевас заметил, что подобная динамика характерна для всего Вильнюса.

"Очень красив Вильнюс с извилистыми реками и холмами, – сказал актер. – Для характеристики Старого города у меня даже нет слов. Это один из самых больших и красивых Старых городов в Северной Европе, кроме того, наша столица – самая зеленая".

Известный актер вильнюсец Победоносцевас не скрывает своей любви к родному городу, к его пейзажам и уникальным архитектурным решениям.

"Это какой-то космос – в центре города есть поросшая деревьями цепь холмов. Когда идешь от Ужуписа к Горе Трех крестов, чувствуешь себя как в лесной чаще или в Сибирской тайге. Это здорово", – не скрывал актер своего восхищения контрастами.

Он также сказал, что у него есть такая традиция – хотя бы раз в месяц подниматься на гору Гедиминаса. На заходе солнца с этого места открывается кинематографическая картина, говорит актер, который считает эту гору осью всей Литвы.

Истоки и колыбель Вильнюса

Экскурсовод Милисента Мисявичюте сказала, что Гора Трех крестов - это объект, который заметить в Вильнюсе легче всего. По ее словам, сегодня этом место, где актуализируют моменты нашего времени – здесь включают цветную подсветку, чтобы поддержать Украину, Беларусь или во время празднования Независимости Литвы. Кроме того, с этой горы открывается впечатляющая панорама. Еще интереснее история этой горы.