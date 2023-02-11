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Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России, рассказала "Дождю" его дочь Александра Филиппенко, пишет "Новая газета. Европа".
Актер Александр Филиппенко уехал из России в Вильнюс. В ноябре он был уволен из театра Моссовета
© DELFI / Audrius Solominas

Отъезд актера "связан с его позицией" по поводу войны в Украине, добавила она. Сейчас Филиппенко живет в Вильнюсе.

Как рассказала Александра, в мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

"Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там", — заявила дочь Филиппенко.

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После начала российского вторжения в Украину, по словам Александры, организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.

В текущем репертуаре театра Моссовета Филиппенко исполняет роли в четырех спектаклях. В частности, он играет Гамлета-отца-призрака в постановке "Шекспиргамлет" и его имя до сих пор значится в афише театра.

В ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет, рассказали "Дождю" в кассах театра. В пресс-службе театра не ответили на звонок корреспондента телеканала.

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