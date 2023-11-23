Акция "Свобода Украине": Литва собрала помощь для раненных украинских солдат

"Сообщение, полученное от Освальдаса, напомнило нам, насколько близко эта борьба за свободу, что хотя поле битвы не у нас в Литве, оно очень сильно связано с нами, и даже наши соотечественники становятся его частью. Я очень рада, что Литва остается активной и смело говорит о важности помощи Украине, сплачивает международных партнеров и постоянно напоминает миру о серьезности этой трагедии. Много внимания войне в Украине мы уделили в Сейме, но эта акция позволила нам приблизиться и напрямую поддержать сражающихся солдат. Истории Освальдаса с поля боя напомнили нам о том, насколько трудна борьба за свободу и как высока ее цена. Я хочу поблагодарить всех партнеров акции, которые внесли свой вклад. Верю, что этот проект поддержки точно одной партией не закончится", - сказала парламентарий М. Ошмянскене.