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Во вторник с 9 ч. утра в Вильнюсе проходит акция протеста против планируемых ограничений для людей, у которых нет "паспорта возможностей". Акция будет длиться до 17 часов.
Акция протеста у парламента Литвы глазами фотографов Delfi
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сначала было выдано разрешение на митинг с участием до 1000 человек, накануне число участников попросили увеличить до 5000. Собравшиеся требуют отставки правительства Литвы и отказа от решения по ограничению деятельности жителей у которых нет "паспорта возможностей".

У сцены стоит стилизованная виселица, колючая проволока, звезды Давида на ней. На сцену поднимались депутаты Дайнюс Кепянис, Валюс Ажуолас, Миндаугас Пуйдокас, Айдас Гедвилас. Выступал и политик Виктор Успасских.

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По зафиксированным фотографами Delfi кадрам видно, что собралось больше 1000 человек.

"Я против прививок", "Стоп насилию над людьми" - с такими плакатами пришли на акцию участники протеста.

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