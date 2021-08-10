Акция протеста у парламента Литвы глазами фотографов Delfi

Сначала было выдано разрешение на митинг с участием до 1000 человек, накануне число участников попросили увеличить до 5000. Собравшиеся требуют отставки правительства Литвы и отказа от решения по ограничению деятельности жителей у которых нет "паспорта возможностей".

У сцены стоит стилизованная виселица, колючая проволока, звезды Давида на ней. На сцену поднимались депутаты Дайнюс Кепянис, Валюс Ажуолас, Миндаугас Пуйдокас, Айдас Гедвилас. Выступал и политик Виктор Успасских.

По зафиксированным фотографами Delfi кадрам видно, что собралось больше 1000 человек.

"Я против прививок", "Стоп насилию над людьми" - с такими плакатами пришли на акцию участники протеста.