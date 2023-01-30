Акция по-литовски называется Radarom! (Раделаем!). Для ее осуществления объединились следующие организации – Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и "Сильны вместе".
С 30 января по 24 февраля активисты постараются собрать хотя бы 5 млн. евро на покупку радаров для мониторинга воздушного пространства, чтобы Украина могла лучше защищаться от агрессии.
"Суть в том, что это очень хорошие радары. Конечно, в Украине они есть, конечно есть. Но это самые новые, современные, они помогут выяснить, откуда стреляют, куда стреляют (...) – можно обеспечить хорошую защиту, например, объектов инфраструктуры", – сказал 30 января в интервью на LRT глава организации Blue/Yellow Джон Оман.
"Они небольшого размера, их легко транспортировать, они мобильные, можно менять их место дислокации. Они "видят" даже нанодроны – самые небольшие летающие объекты. Я уже не говорю о вертолетах или еще о чем-то", – сказал основатель организации "Сильны вместе", журналист Эдмундас Якилайтис.
Радары планируют купить у израильских производителей – один такой радар с оборудованием стоит 1 млн. евро.
По словам организаторов акции, о покупке уже договорились, сейчас нужны только деньги.
"Не хватает только денег, об остальном договорились", – сказал Якилайтис.
Основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас не сомневался, что на эту инициативу откликнутся и в других странах Европы.
"Мы покажем, что разговоры о том, что Литва устала помогать Украине - глупость", – заметил он.
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