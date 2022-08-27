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Несмотря на установившуюся жару, природа не дает нам забыть о том, что осень не за горами.

24 августа в Литве празднуют день Св. Варфоломея и день, когда улетают аисты. В этот день литовцы с давних пор провожали этих птиц на зимовье.

В этом году Виргиния из Вильнюса сняла на видео впечатляющую картину – в Юнчёнисе (Алитусский район) она увидела большое количество этих величественных птиц: "Я впервые в жизни видела так много аистов в одном месте. Видимо, они готовятся к отлету.

Возникает вопрос, почему птицы улетают, если стоит жаркая погода. Ученые предполагают, что птицы ориентируются по долготе дня, а не температуре воздуха.

Аистов ждет долгая дорога - 11 000 км. Из Литвы аисты летят через Беларусь, Украину, Болгарию, восточное побережье Средиземного моря в Южную и Центральную Африку. Перелет длится около 1,5 месяцев.

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