24 августа в Литве празднуют день Св. Варфоломея и день, когда улетают аисты. В этот день литовцы с давних пор провожали этих птиц на зимовье.

В этом году Виргиния из Вильнюса сняла на видео впечатляющую картину – в Юнчёнисе (Алитусский район) она увидела большое количество этих величественных птиц: "Я впервые в жизни видела так много аистов в одном месте. Видимо, они готовятся к отлету.

Возникает вопрос, почему птицы улетают, если стоит жаркая погода. Ученые предполагают, что птицы ориентируются по долготе дня, а не температуре воздуха.

Аистов ждет долгая дорога - 11 000 км. Из Литвы аисты летят через Беларусь, Украину, Болгарию, восточное побережье Средиземного моря в Южную и Центральную Африку. Перелет длится около 1,5 месяцев.