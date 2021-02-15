Как сообщила компания, для поддержания "надлежащего воздушного сообщения со странами Балтии" во время зимнего сезона она продолжает рейсы из Вильнюса по пяти различным направлениям: в Амстердам, Берлин, Киев, Париж и Ригу.
В декабре прошлого года AirBaltic сообщила, что в летнем расписании планирует предложить прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Париж, Дублин, Дубровник, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло и Таллинн, а также - рейсы через Ригу.
В январе авиакомпания уточнила цифры: в 2020 году из Литвы перевезено 195 тыс. пассажиров. Это на 63% ниже, чем в 2019 году.
Напомним, 96,14% акций авиакомпании Air Baltic принадлежит Латвии, а около 4% – датской компании инвестора Ларса Тусена Aircraft Leasing 1.
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