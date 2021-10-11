Это первый раз, когда супруга экс-мэра литовской столицы 53-летнего политика и предпринимателя Артураса Зуокаса решила перед камерой рассказать о причинах развода.

С журналистами передачи "От... до..." на ЛНК она встречалась не у себя дома в Ужуписе, а в клайпедской гостинице.

Во время передачи Агне не раз плакала. У моря она живет чуть больше месяца. Утверждает, что уехала из Вильнюса из страха и беспокойства за свою безопасность.

"Я всем друзьям сказала, если в этой жизни со мной что-то случится, то это дело рук только одного человека...", – сказала она.

Информацию о разводе Зуокене подтвердила Delfi в июне 2019 года.

"Мы устали. Основная причина нашего развода очень человеческая: мы друг у друга ассоциируемся с бедами", – сказала она тогда в издании "Люди". Она сказала, что из-за политики и общественной деятельности и она, и Артурас забыли друг о друге и о семье.

Сам Зуокас на эту тему с Delfi говорить не стал.

По сведениям Delfi, развода потребовала Зуокене.

Позже Зуокас прокомментировал ситуацию так: "Мы вообще не общаемся, только в суде. Заседания проходят нечасто, это из-за коронавируса. Есть, как есть".

О причинах развода, сказал он, надо спрашивать Агне.

Он не стал отвечать и на вопрос о возможной алкогольной зависимости супруги. "Да, у Агне есть зависимости, но этот вопрос она должна решать сама. Жаль, что близкие тут ничем помочь не могут, а еще обиднее, что я только сейчас узнал - специалисты объяснили, что жалость в такой ситуации - самое худшее. (...) Я узнал об этом слишком поздно" – сказал он, заметив, что своим поведением Агне делает все, чтобы ему было легче принять развод.

Зуокас напомнил, что сестра Агне покончила с собой. Он также заметил, что в нашем обществе человек и его близкие оставлены с этой проблемой один на один.

"К сожалению, сегодня законы и отношение в обществе такое, что это твоя проблема. А ведь насилие иногда неизбежно. Точка, я везу тебя, и ты должен делать так. Лечиться. У нас это невозможно, даже если тебе очень хочется, без согласия человека нельзя. Казалось бы, мы выступаем за права человека, но право на что? Оставаться одному там, где ты мог бы и не быть? Я оптимист. Агне - сильный человек, у нее крепкая воля, мы с детьми желаем ей этого – встать на ноги и идти", – сказал Зуокас.

Он сказал, что на него неоднократно вызывали полицию, обвиняли в насилии: "Слава Богу, СМИ не узнали об этом. Потом расследование прекратили, а Агне предупредили, что нельзя клеветать в своих целях. Я в жизни не поднял руку ни на ребенка, ни на жену", - сказал Зуокас.