Агентство приносит извинения за некорректное задание на экзамене по русскому языку в школах

Выпускники, сдававшие экзамен, должны были написать письмо в российскую школу с предложением стать участником проекта и выражением надежды на сотрудничество.
Часть украинских выпускников, получающих среднее образование в Литве, также сдавали экзамен по русскому языку, подчеркивается в сообщении учреждения.
"Мы сожалеем и приносим глубокие извинения абитуриентам и всему образовательному сообществу за задание, которое вызвало у кандидатов противоречивые мысли, возмущение, вынудив их выйти за пределы своей гражданской позиции для выполнения задания. Особенно больно, что школьники из Украины тоже выбрали сдавать этот экзамен, но я надеюсь, что они чувствуют поддержку своих одноклассников и учителей и знают, что Литва поддерживает их родную страну", — приводятся в сообщении ведомства слова директора Национального агентства по образованию Руты Красаускене.
"Авторы задания и эксперты должны были вернуться к экзаменационному заданию", — говорится в заявлении.
Государственный экзамен на аттестат зрелости по русскому языку как иностранному состоит из четырех частей: аудирования, письма, чтения и устной речи. На все эти части приходится по четверти общего рейтинга.
В понедельник 1963 кандидата решили сдать государственный экзамен на знание русского языка.
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