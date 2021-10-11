Как сообщило Агентство по делам беженцев ООН, представитель уполномоченного в странах Северной Европы и Балтии Генрик М. Нордентофт недавно завершил двухдневный визит в Литву, в рамках которого он встретился с парламентариями и другими партнерами, чтобы обсудить реакцию на ситуацию на границе с Беларусью, а также размещение беженцев и порядок рассмотрения прошений об убежище.

"Кроме того, представительство ООН по делам беженцев осуждает государства, для которых беженцы и мигранты становятся средством достижения политических целей. Однако представительство по-прежнему обеспокоено тем, что реакция Литвы в сложившейся ситуации может подорвать целостность системы предоставления убежища в стране из-за длительного содержания под стражей лиц, ищущих убежища, и ограничений доступности убежища в нарушение обязательств Литвы в рамках международного и европейского права", - отмечает агентство ООН.

По словам Г. М. Нордентофта, прошение об убежище является "одним из основных прав человека", оно также действует в чрезвычайных ситуациях или во время кризисов.

"Мы призываем Литву соблюдать собственные международные обязательства, предоставляя просителям убежища возможность его получить и обеспечивая адекватные условия приема, а также эффективные процедуры предоставления убежища", - сказал представитель ООН.

По данным организации, сообщения о возвращении мигрантов на границе Литвы с Беларусью, а также о группах людей, оказавшихся в приграничных районах "в плохих условиях и на холоде, где они не могут подать заявление о предоставлении убежища, вызывают серьезную озабоченность".

В документе подчеркивается, что, хотя государства имеют независимое право на защиту собственных границ, "это следует делать с уважением к правам человека, включая право просить убежища".

Агентство ООН напоминает и высказанные ранее замечания о том, что разворот мигрантов на границе является "незаконным по международному праву", поскольку подобные действия ставят под угрозу жизнь мигрантов, и подчеркивает, что государства должны нести ответственность за защиту уязвимых людей в духе солидарности, избегая угрозы жизни беженцев и мигрантов.

"Агентство ООН осведомлено о том, что Литва работает над улучшением условий приема просителей убежища и устранением недостатков в этой области. Однако большинство из них, включая уязвимые группы, по-прежнему проживают в закрытых и чрезвычайно густонаселенных местах без надлежащих основных услуг. Некоторые группы находились в таких условиях более трех месяцев, и это сильно навредило их благополучию. С приближением зимы ситуация становится особенно сложной", - говорят в организации.

ООН призвало Литву обеспечить, чтобы содержание под стражей просителей убежища использовалось только в качестве крайней меры и никогда в отношении детей, а активизировать усилия по обеспечению надлежащих условий приема для защиты жизни и здоровья просителей убежища.

"Поскольку за кроткое время неожиданно прибыло большое количество лиц, правительство и учреждения Литвы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Однако с помощью Европейского Союза эту ситуацию необходимо контролировать, и Литва должна активизировать свои усилия по устранению существующих недостатков и обеспечению условий приема, соответствующих стандартам прав человека", - подчёркивает Г. М. Нордентофт.

Литва, Латвия и Польша летом столкнулись с резким увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси. В этом году в Литву попали почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли литовско-белорусскую границу. В целях борьбы с кризисом Литва строит забор на границе и разворачивает мигрантов.

И Литва, и Евросоюз обвиняют белорусский режим в преднамеренной организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией в ответ на блокирующие санкции против Минска из-за репрессий против оппозиции.