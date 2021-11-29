«Депортация в Афганистан приостановлена ​​из-за неясной, нестабильной ситуации в Афганистане. Пока ситуация не разрешится, мы не будем высылать афганцев, поэтому мы выдадим гуманитарные разрешения на временное проживание в Литве афганцам, которым не было предоставлено убежище», - сказала BNS директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, афганцы, которым не было предоставлено убежище, также имеют право обжаловать решения Департамента миграции.

«Мне кажется, что убежище предоставлено одному афганцу… Гуманитарные разрешения дают не получившим убежища афганцам право на работу, проживание и передвижение в пределах Шенгенской зоны в течение трех с половиной месяцев», - пояснила глава Департамента.

В конце августа Афганистан был захвачен талибами, которые управляли страной с 1996 по 2001 год при жестоком режиме шариата.

По словам Гудзинскайте, это гуманитарное разрешение действует в течение одного года: «через год необходимо подать новое заявление и будет оцениваться, остались ли основания для продления разрешения или нет».

В сентябре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что возвращение афганских граждан, незаконно пересекших литовскую границу, приостановлено на неопределенный срок.

Еще ждут решения

Всего в Департамент миграции поступило около 100 заявлений о предоставлении убежища от афганцев.

Как сообщила BNS адвокат Аста Астраускене, пяти афганцам, упомянутым в деле Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), еще не было предоставлено убежище, и их заявления находятся в стадии рассмотрения.

В начале сентября Страсбургский суд применил временные меры защиты, временно предотвратив их высылку из Литвы.

По данным суда, граждане Афганистана прибыли в Беларусь в августе этого года. Они указали, что бежали из страны, где преследовались талибами, пришедшими к власти.

Вскоре после оглашения решения суда они были задержаны на границе. Тогда Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что мигранты прибыли из Беларуси и были возвращены обратно, потому что незаконно пересекли границу.

В середине сентября пограничники снова задержали их, но на этот раз разрешили подать прошение о предоставлении убежища.

По словам пограничников, в Литву прибыли и несколько представившихся афганцами лиц, которые не подали заявление о предоставлении убежища в стране. В настоящее время СОГГЛ устанавливает их личности.

«Мы должны получить эту информацию в течение нескольких месяцев, а затем примем решение», - сказал BNS представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

Поскольку большое количество мигрантов недавно скопилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм Литвы на месяц ввел чрезвычайное положение на приграничных территориях.