Аэропорты ищут десятки работников - зарплата и до 1300 евро "на руки"

Правда, в интернете уже несколько дне появлялась информация о том, что на некоторых позициях будущие работники аэропорта могут претендовать на зарплату 1300 евро "на руки". Например, в сфере безопасности после того как пройдут специальные курсы. График работы скользящий, 3-4 рабочих дня в неделю.

"Есть специальный цикл курсов, процесс выдачи сертификатов. Работники должны сдать экзамен в сфере безопасности, потом только реализовать свои навыли на практике", – рассказла он.

"Согласно программам безопасности аэропортов, все процедуры, включая проверку регистрированного багажа, работу с рентгеном, проверку ручной клади, самих пассажиров, если надо – есть целый спектр процедур. Их немало, мы приглашаем тех, для кого такая работа интересна и актуальна", – сказал Кшанас.

"Это романтичное место работы. Мы предлагаем неплохие равочие условия и готовы принять 20-25 человек только в Вильнюсском аэропорту, приглашаем работать в сфере безопасности", – сказал он.

По данным Литовских аэропортов кандидаты должны получить образование не ниже среднего, владеть иностранными языками (желательно английским), быть коммуникабельными.

Кшанас сказал, что такая зарплата может быть реальной, но надо не забывать, что работа ждет нелегкая.

"Это не похоже на легкую работу в офисе или за столом. Это работа в стрессовой обстановке, но в это и ее прелесть. Люди путешествуют, заботяться о своей безопасности, и ты должен гарантировать безопасность аэропорта, полета.Ты участвуешь во всем процессе", – заметил он.

По словам Кшанаса, искать новых работников заставили несколько факторов.

"После пандемии количество работников у нас не восстановлено, а потоки пассажиров значительно выросли. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией, когда в сентябре и в октябре наблюдается большое число пассажиров", – сказал он.