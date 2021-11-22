Такие консультации будут предоставлять с 22 ноября по 10 декабря. В акции участвуют 275 адвокатов.
Желающие получить бесплатную консультацию должны зарегистрироваться в центрах Caritas.
"Этой красивой социальной инициативой мы хотим сделать так, чтобы Рождество жители встретили с меньшим числом забот", – сказал председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле.
Поскольку в Литве сложная эпидемиологическая ситуация, консультации будут телефонными или в видеоформате.
Только в исключительных случаях жителей будут консультировать вживую.
Такую акцию адвокаты и их помощники проводят в 6-й раз.
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