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Литовские адвокаты и их помощники по случаю приближения рождественских праздников три недели будут бесплатно консультировать малоимущих жителей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Такие консультации будут предоставлять с 22 ноября по 10 декабря. В акции участвуют 275 адвокатов.

Желающие получить бесплатную консультацию должны зарегистрироваться в центрах Caritas.

"Этой красивой социальной инициативой мы хотим сделать так, чтобы Рождество жители встретили с меньшим числом забот", – сказал председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле.

Поскольку в Литве сложная эпидемиологическая ситуация, консультации будут телефонными или в видеоформате.

Только в исключительных случаях жителей будут консультировать вживую.

Такую акцию адвокаты и их помощники проводят в 6-й раз.

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