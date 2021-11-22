Такие консультации будут предоставлять с 22 ноября по 10 декабря. В акции участвуют 275 адвокатов.

Желающие получить бесплатную консультацию должны зарегистрироваться в центрах Caritas.

"Этой красивой социальной инициативой мы хотим сделать так, чтобы Рождество жители встретили с меньшим числом забот", – сказал председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле.

Поскольку в Литве сложная эпидемиологическая ситуация, консультации будут телефонными или в видеоформате.

Только в исключительных случаях жителей будут консультировать вживую.

Такую акцию адвокаты и их помощники проводят в 6-й раз.