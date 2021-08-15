Адвокаты осужденного за шпионаж Палецкиса обжаловали приговор

Жалоба, подписанная адвокатами Адамом Лютвинскасом и Кястутисом Рагайшисом, просит отменить решение Шяуляйского районного суда и принять новый приговор - оправдать А. Палецкиса.
"Мы просим полного оправдания. Я считаю, что этот случай - правовое недоразумение, размышления, предположения. Его преследуют за политические убеждения", - сказал BNS адвокат А. Лютвинскас.
В конце июля Шяуляйский районный суд признал А. Палецкиса виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Если обвинительный приговор останется в силе, Палецкис будет в заключении гораздо меньше - около полутора лет.
18 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и в ожидании суда с октября 2018 года по апрель 2020 года, засчитываются в счет приговора, вынесенного судом.
Пока А. Палецкис находится на свободе, суд оставил в силе усиленный надзор и ранее внесенный залог в размере 50 тысяч евро. Вместе с ним судили Деймантаса Бертаускаса, бизнесмена из Вильнюса, который сознался в сотрудничестве с правоохранительными органами, поэтому освобожден от ответственности и находится под защитой государства.
А. Палецкис свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Говорит, что при общении с гражданами России он не знал об их отношениях с российскими спецслужбами, общение было связано исключительно с его журналистской, политической деятельностью и совместным бизнесом с Бертаускасом.
Шяуляйский окружной суд назвал эту версию желанием А. Палецкиса избежать уголовной ответственности за шпионаж, поскольку, по мнению суда, его показания и выбранная тактика защиты, в его собственном толковании и толковании обстоятельств преступления и доказательств, собранных в дела, противоречат другим достоверным данным по делу.
Суд считает, что собранные по делу материалы негативно характеризуют личность А. Палецкиса, демонстрируют его антиобщественные настроения и желание действовать против Литвы на благо России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Высылка нелегальных мигрантов - сложная миссия: некоторые из них категорически отказываются ехать домой (94)
По словам председателя комитета национальной...
Предстоящий отопительный сезон будет дороже: предлагают платить за отопление круглый год (118)
По прогнозам Государственного совета по регулированию...
Правящие ждут, когда находившиеся среди зачинщиков беспорядков политики примут на себя ответственность "с такими коллегами некомфортно" (52)
Во вторник митингующих возле Сейма поддержали...
Йонас Милюковас. Вакцинация и естественный отбор (175)
Эволюция гоминид неразрывно связана с развитием мозга....
Интервью Науседы для The Financial Times: Литва будет придерживаться твердой позиции в спорах с Китаем и Беларусью (30)
В интервью The Financial Times президент Гитанас Науседа...