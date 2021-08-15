Адвокаты осужденного за шпионаж Палецкиса обжаловали приговор

Жалоба, подписанная адвокатами Адамом Лютвинскасом и Кястутисом Рагайшисом, просит отменить решение Шяуляйского районного суда и принять новый приговор - оправдать А. Палецкиса.

"Мы просим полного оправдания. Я считаю, что этот случай - правовое недоразумение, размышления, предположения. Его преследуют за политические убеждения", - сказал BNS адвокат А. Лютвинскас.

В конце июля Шяуляйский районный суд признал А. Палецкиса виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Если обвинительный приговор останется в силе, Палецкис будет в заключении гораздо меньше - около полутора лет.

18 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и в ожидании суда с октября 2018 года по апрель 2020 года, засчитываются в счет приговора, вынесенного судом.

Пока А. Палецкис находится на свободе, суд оставил в силе усиленный надзор и ранее внесенный залог в размере 50 тысяч евро. Вместе с ним судили Деймантаса Бертаускаса, бизнесмена из Вильнюса, который сознался в сотрудничестве с правоохранительными органами, поэтому освобожден от ответственности и находится под защитой государства.

А. Палецкис свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Говорит, что при общении с гражданами России он не знал об их отношениях с российскими спецслужбами, общение было связано исключительно с его журналистской, политической деятельностью и совместным бизнесом с Бертаускасом.

Шяуляйский окружной суд назвал эту версию желанием А. Палецкиса избежать уголовной ответственности за шпионаж, поскольку, по мнению суда, его показания и выбранная тактика защиты, в его собственном толковании и толковании обстоятельств преступления и доказательств, собранных в дела, противоречат другим достоверным данным по делу.

Суд считает, что собранные по делу материалы негативно характеризуют личность А. Палецкиса, демонстрируют его антиобщественные настроения и желание действовать против Литвы на благо России.