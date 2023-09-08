Адвокат: похоже, Шванис к серьезному похищению младенца не подготовился

 
отец может быть лишен литовского гражданства
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ФОТО: DELFI montažas
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что сейчас выясняют, точно ли у вывезшего в Калининградскую область свою дочь Альгирдаса Шваниса есть российское гражданство. Если эта информация подтвердится, Шваниса лишат литовского гражданства. Министр отметила, что эта ситуация вскрыла определенные недочеты законодательной системы в сфере выдачи документов ребенку. Выяснилось, что Шванис сделал паспорт дочери без согласия ее матери. Какими несовершенствами законов еще пользуются родители, у которых есть разногласия в вопросе присмотра за детьми? Об этом журналисты LNK говорили с адвокатом Эдгарасом Дерешкявичюсом.

Адвокат сказал, что эта история случилась из-за недостаточного сотрудничества между разными службами.

"Поскольку мы говорим о ребенке и двух его родителях, то чаще всего и отец и мать желают своему ребенку добра. Значит, кто бы из родителей ни обратился за услугой, он ее получит. Поскольку в данном случае речь идет об официальном документе, нужно время на его выдачу, нужно подать заявку – это определенный процесс. Надо, чтобы в ходе этого процесса выяснили все обстоятельства – можно ли выдать документ этому человеку?

В данном случае - налицо нехватка взаимодействия между учреждениями. И у Департамента миграции не было данных, что в этой семье есть какие-то проблемы, что родители не могут договориться о том, кто будет воспитывать ребенка", – сказал Дерешкявичюс.

Он сказал, что одно дело - радость, ребенка удалось вернуть, другое дело - не все обстоятельства этого возвращения известны.

"Очевидно, что семья проблемная – был сигнал в службу по защите прав детей, если были споры, даже судебные разбирательства, можно сказать, что конфликт был серьезным. Наверное, надо решать вопрос изменения законов, чтобы решать подобные ситуации в проблемных семьях", – подчеркнул адвокат.

Выясняется, что службе по правам детей об этой ситуации было известно.

Дерешкявичюс считает, что служба по правам детей слишком формально подходит к своим обязанностям.

"Ограничивается формальным представлением интересов в суде – высказывает позицию, после окончания суда, ее работа заканчивается. Конечно, тут могло бы быть больше общения. Надо глубже анализировать ситуацию, которую рассматривает суд. <...> Может, сотрудничать с другими службами, например, СОГГ, правоохраной. Чтобы в случае чего можно было проверить, есть ли заверенное у нотариуса разрешение другой стороны", – сказал он.

Дерешкявичюс заметил, что ужесточение порядка выдачи документов детям - это лишь одна из деталей.

"Но мы не решили более глубинные проблемы", – сказал адвокат.

Он сказал LNK, что, возможно, младенца удалось вернуть в Литву, потому что сработали международные законы.

"Сработал комплекс действий. И субъективный фактор. В данном случае, похоже, отец не был готов к серьезному похищению. Он по слухам собрал информацию, узнал из интернета о враждебных по отношению к Литве странах. Он надеялся на формальную реакцию", – предположил адвокат.

Дерешкявичюс подчеркнул, что прямое обращение в Калининградскую область помогло, если бы обратились в Москву, вряд ли эту просьбу услышали бы.

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