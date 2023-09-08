Адвокат: похоже, Шванис к серьезному похищению младенца не подготовился

Адвокат сказал, что эта история случилась из-за недостаточного сотрудничества между разными службами.

"Поскольку мы говорим о ребенке и двух его родителях, то чаще всего и отец и мать желают своему ребенку добра. Значит, кто бы из родителей ни обратился за услугой, он ее получит. Поскольку в данном случае речь идет об официальном документе, нужно время на его выдачу, нужно подать заявку – это определенный процесс. Надо, чтобы в ходе этого процесса выяснили все обстоятельства – можно ли выдать документ этому человеку?

В данном случае - налицо нехватка взаимодействия между учреждениями. И у Департамента миграции не было данных, что в этой семье есть какие-то проблемы, что родители не могут договориться о том, кто будет воспитывать ребенка", – сказал Дерешкявичюс.

Он сказал, что одно дело - радость, ребенка удалось вернуть, другое дело - не все обстоятельства этого возвращения известны.