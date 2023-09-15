Адвокат лидера Rammstein обратился в правоохрану Литвы в связи с клеветой: начато расследование

О вечеринке девушка узнала на канале Reddit . Было сказано, что желающие попасть на вечеринку должны связаться с Аленой Макеевой - выслать ей фото. Если зритель пройдет кастинг, он получит смс-сообщение.

Delfi напоминает, что на следующий день после концерта Rammstein в Вильнюсе полицию вызвали в одну из вильнюсских гостиниц на ул. Майронё. На место происшествия приехала полиция и скорая. Звонившая девушка сказала, что пережила изнасилование и насилие. Шелби Линн уверяла, что участвовала в VIP -вечеринке, а утром проснулась и увидела на своем теле огромный синяк. Она ничего не помнила, но уверяет, что ей что-то подлили в напиток. Девушка рассказала свою историю в Twitter и Instagram. Она разрешила Delfi поделиться ее рассказом.

"Расследование было начато в июле этого года, когда поступило заявление адвоката лидера Rammstein. Подозрения пока никому не предъявлены", – информировала Lrt.lt представитель прокуратуры.

И хотя барабанщик просил ее никому об этом не говорить, она рассказала об этом другим приглашенным на вечеринку девушкам.

Девушка была приглашена не только на вечеринку, но и на субботнюю репетицию, могла находиться за кулисами во время концерта. Там она столкнулась с барабанщиком Джо Летцем, который пригласил ее пообщаться. Летц сказал ей, что Тилль хочет встретиться с ней под сценой в парке Вингис .

"Алена Макеева пригласила меня присоединиться к ней в 0 ряд. На прошлой неделе я выслала ей сообщение в инстаграм, и спросила, как попасть на вечеринку. Она спросила, сколько мне лет, откуда я, а потом прислала подтверждение на подключение к группе в WhatsApp ", – рассказала Линн.

"Тогда вы получите бесплатный билет и будете стоять в 0 ряду справа или слева от сцены. Перед концертом несколько выбранных девушек встретятся с Тиллем. После шоу состоится вечеринка", – сообщалось на сайте RammWiki.

"Одна из них сказала мне: "Нет, не ходи, ему нужен секс. Меня здесь вообще не должно быть, я уйду". Я сказала: "Хорошо, я тоже хочу уйти, только не поздно ли? Во время концерта не давай мне никуда уходить", – рассказала Линн в социальной сети. Однако девушка на предупреждения не отреагировала и пошла в небольшую комнату, куда вскоре пришел Тилль и попросил девушек выпить шоты с текилой. Девушки выпили.

По словам Линн, после этого ей стало плохо: "До этого момента все помню, а с 20:30 ч. память отшибло. Я была как зомби, пела, танцевала, падала". Потом девушка рассказала, что ее проводили в еще одну комнату под сценой. Вошел Тилль.

"Тилль, если тебе нужен секс - я не согласна. Я не сплю с незнакомыми. Он разозлился и крикнул: "Джо сказал, что ты могла бы". Я повторила: "Прости, что разочаровала тебя, но я не могу", – писала девушка.