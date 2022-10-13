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В четверг экс-президент Литвы Валдас Адамкус выписан из Вильнюсских клиник Santaros, куда он был госпитализирован после заражения коронавирусом, его супруга Алма Адамкене остается в реанимации.
Alma Adamkienė ir Valdas Adamkus
Alma Adamkienė ir Valdas Adamkus
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня экс-президент Валдас Адамкус выписывается из клиник Santaros для дальнейшего амбулаторного лечения на дому. Лечение госпожи Алмы Адамкене продолжается в реанимационном отделении", - сообщила BNS представитель Адамкауса по связям с общественностью Божена Багонайтене.

В конце сентября у 95-летнего Адамкуса был диагностирован коронавирус. Сначала он лечился дома, потом ему стало хуже, поэтому его госпитализировали.

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Стали известны подробности госпитализации экс-президента Валдаса Адамкуса

Между тем, 95-летняя Адамкене находится на лечении больнице с 28 сентября.

В начале этой недели представители клиники сообщили, что, хотя Адамкене продолжает лечение в реанимации, наблюдается тенденция к ухудшению ее состояния.

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