"Сегодня экс-президент Валдас Адамкус выписывается из клиник Santaros для дальнейшего амбулаторного лечения на дому. Лечение госпожи Алмы Адамкене продолжается в реанимационном отделении", - сообщила BNS представитель Адамкауса по связям с общественностью Божена Багонайтене.
В конце сентября у 95-летнего Адамкуса был диагностирован коронавирус. Сначала он лечился дома, потом ему стало хуже, поэтому его госпитализировали.
Между тем, 95-летняя Адамкене находится на лечении больнице с 28 сентября.
В начале этой недели представители клиники сообщили, что, хотя Адамкене продолжает лечение в реанимации, наблюдается тенденция к ухудшению ее состояния.
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