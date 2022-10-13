"Сегодня экс-президент Валдас Адамкус выписывается из клиник Santaros для дальнейшего амбулаторного лечения на дому. Лечение госпожи Алмы Адамкене продолжается в реанимационном отделении", - сообщила BNS представитель Адамкауса по связям с общественностью Божена Багонайтене.

В конце сентября у 95-летнего Адамкуса был диагностирован коронавирус. Сначала он лечился дома, потом ему стало хуже, поэтому его госпитализировали.

Между тем, 95-летняя Адамкене находится на лечении больнице с 28 сентября.

В начале этой недели представители клиники сообщили, что, хотя Адамкене продолжает лечение в реанимации, наблюдается тенденция к ухудшению ее состояния.