"За того, кто способен действительно эффективно, добросовестно и хорошо заботиться о городе", – сказал В. Адамкус.

"Выбор был широк. Мне кажется, что последние два (кандидата – ELTA) явно лидировали. Следовательно, принимаем того, кого выбрало большинство", – также отметил он.

Между тем, в ответ на сложившуюся ситуацию, когда прошедшие во второй тур кандидаты были сняты с выборов Главной избирательной комиссией (ГИК), а затем по решению суда восстановлены, экс-президент выразил надежду, что подобные ситуации не повторятся в будущем.

"Мне кажется, это – проблема нашей внутренней неорганизованности. Так что надеюсь, что мы из этого извлекли урок и в будущем такие ошибки не повторятся", – выразил надежду В. Адамкус.

Во вторник ГИК вернула на выборы кандидата от "крестьян" Кястутиса Тубиса. По словам комиссии, данное решение было принято после того, как Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) постановил отменить решение об отстранении К. Тубиса от участия в выборах.

Аналогичное решение было принято и в отношении кандидата на пост мэра Висагинаса от партии "Свобода и справедливость" Дали Штраупайте. В понедельник ГИК приняла решение разрешить продолжить участие в выборах кандидату на пост мэра Висагинаса Дале Штраупайте, прошедшей во второй тур.

ELTA напоминает, что в первом туре муниципальных выборов в Вильнюсе победу одержали два кандидата – член партии СО-ХДЛ Валдас Бенкунскас с 30,79 проц. голосов и член партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас с 21,4 проц. голосов вильнюсцев.