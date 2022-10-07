Секретарь Адамкуса Божена Багдонайтене, сказала lrt.lt, что состояние Адамкене не меняется.

"Пока ничто не меняется, однако госпожа Алма будет в реанимации до понедельника", – naсказал lrt.lt Багдонайтене.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе сообщалось о том, что из-за COVID–19 Адамкене оказалась в больнице.

В среду на прошлой неделе сообщалось, что коронавирусом заболел и сам экс-президент Адамкус.