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Супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма в понедельник покинет реанимацию Сантаришкской больницы.
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Секретарь Адамкуса Божена Багдонайтене, сказала lrt.lt, что состояние Адамкене не меняется.

"Пока ничто не меняется, однако госпожа Алма будет в реанимации до понедельника", – naсказал lrt.lt Багдонайтене.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе сообщалось о том, что из-за COVID–19 Адамкене оказалась в больнице.

В среду на прошлой неделе сообщалось, что коронавирусом заболел и сам экс-президент Адамкус.

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