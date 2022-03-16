Абсолютное большинство приезжих украинцев отдают детей в русские школы

Заведующая отделом просвещения самоуправления Лайма Прижгинтене говорит, что число детей постоянно увеличивается. Информация о 129 новых учащихся была зафиксирована 10 марта, следовательно, сейчас больше.

Известно, что лишь два украинца предпочли обучаться в литовскоязычной школе. Остальные 127 выбрали школы с русским языком обучения.

«Мы разрешаем им выбирать <…>. Если заполнятся школы с русским языком обучения, будем предлагать им школы с литовским языком обучения», — говорит завотделом.

Муниципалитет — в случае необходимости— рассмотрит возможности по созданию объединенных классов.