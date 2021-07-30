"А ты привился?": Вильнюсский муниципалитет спрашивает у горожан утром и вечером

Выяснилось, что таким образом Вильнюсский муниципалитет будет напоминать жителям о необходимости привиться.

Пресс-секретарь мэра Каролис Вайткявичюс поделился этой новостью в фейсбуке. "Ты уже привился?" (Каждое утро и каждый вечер будем терроризировать людей этим вопросом)", – писал он.

Delfi он сказал, что это еще один способ, с помощью которого стараются обратить внимание на необходимость привиться. "По утрам и вечерам в час пик будет летать самолет с этой растяжкой и вопросом "Ты уже привился?", – сказал он.

По его словам, муниципалитет хочет испытать все возможные средства воздействия, которые могут побудить людей прививаться. Он сказал, что самолет будет летать на этой неделе.

На вопрос, сколько стоила эта акция, Вайткявичюс ответил, что сейчас заплатили 6000 евро (в сумму входит и стоимость растяжки, которую позже можно будет использовать где-то еще и 20 ч. полета).