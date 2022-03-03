Фантазии российских правоохранителей безграничны, что многократно подтверждали приговоры российских судов последних лет, поэтому мы не имеем права подвергать опасности наших собеседников из малых и больших городов России, как бы мы не относились к их взглядам и позиции.

Ведь если сегодня они нам расскажут про рост цен на хлеб в магазинах, завтра их могут совершенно реально отправить в тюрьму на 20-ть лет.

Мы не можем рисковать их свободой и безопасностью, поэтому этот совершенно безобидный текст с реальными бытовыми зарисовками текущей российской жизни будет максимально анонимен.

Мы не претендуем на «репрезентативность» опроса и широту статистической выборки. Но мы уверены в достоверности излагаемых фактов.

Если посмотреть на выбранную нашими собеседниками стратегию реакции на текущие события, то они разделились на 5 групп. В процентах это выглядит так.

25 % собеседников высказали откровенно прокремлевскую позицию. В их головах война в Украине – "миротворческая операция". Правда, сами эти "патриоты" никуда не рвутся. Им и возле телевизора хорошо.

25% пребывают в некотором шоке. Эта группа характерна тем, что в 2014 году она, как и предыдущая, активно радовалась оккупации Крыма. По их словам, правда, это было «присоединение». Теперь же они явно не рады, шокированные ростом курса валюты, ростом цен в магазинах и снижением зарплат. Этих людей шоковое воздействие санкций уже отрезвило от патриотического угара 2014 года. И они смутно подозревают, что «все это» плохо кончится. Им страшно за свое будущее, свой доход, кредиты, благополучие. Они плачут… и ничего не делают.

15% опрошенных зажмуривают глаза и зажимают руками уши при малейшей попытке обсудить что-либо, кроме нейтральных новостей «а-ля погода». «Не знаю и знать не хочу». Как говорят в России «зарывают голову в песок».

25% собеседников понимают и осознают, что в Украине война, что Россия агрессор, что это самый настоящий фашизм, что это кошмарно, жутко и стыдно… Но на этом все и заканчивается. Их протест не распространяется дальше кухонной двери.

Стоит ли их винить в пассивности? Наверно, стоит, особенно на фоне того, как бьются за свою страну, за Европу, за всю планету украинцы. И от их победы напрямую зависит, останется ли в России такой режим, или он падет.

При этом уже несколько дней улицы Москвы буквально забиты полицией, ОМОНом и автозаками.

Но, не смотря на угрозу увольнений, арестов и прочих репрессий властей, 5% наших собеседников все-таки ведут какую-то протестную деятельность.

Но до революции пока еще очень далеко. Российская пропаганда эффективно зомбирует население оккупированной Кремлем территории.

Как написал сегодня на своей странице в Фейсбук Евгений Эрлих: «Путинизм, как форма великорусского нацизма, засела в головах многих россиян».

Активная работа кремлевской пропаганды позволила нам разделить наших интервьюеров на группы по сути артикулируемых ими высказываний. Согласно этому критерию общество делится примерно пополам. Одна группа, которую можно условно назвать «пацифисты» - хочет, чтобы война была немедленно закончена. Другая группа - это воинствующие прокремлевские «патриоты», считающая, что «так им и надо». При этом водораздел взглядов и высказываний делит людей пополам не только в коллективах, но и в семьях.

В тоже время, помимо усиленного полицейского контроля, на улицах городов, где проживают наши интервьюеры, наблюдается резкий рост курсов обмена валюты в обменных пунктах. Минимальный «уличный» курс евро составляет уже 110 рублей за 1 евро. Техника, запчасти, автомобили в одночасье подорожали уже на 20-30%. Цена на продукты за эти несколько дней с начала войны в Украине, по наблюдениям наших собеседников, пока изменились незначительно, но знакомые продавцы уже говорят, что на днях цены на еду тоже поднимутся. Да и сами покупатели ожидают резкого скачка цен.

Большинство собеседников стараются снять деньги с карточек (но получается не у всех) и закупить технику, крупу, сахар, муку, консервы и другие продукты длительного хранения. Но и это получается не у каждого из-за задержек с выплатой заработной платы.

На рынке не первоочередных услуг появились признаки паники. Люди отказываются от секций, кружков и дополнительных занятий для детей.

Большинство понимает, что рубль обесценился и дальше будет только хуже.

Михаил Ходорковский опубликовал совет россиянам, которые хотели бы, чтобы «все это закончилось»:

«Российское общество пока в массе остается равнодушным, а частично даже поддерживает агрессию и военные преступления полагая, что мы воюем не с народом Украины, а с некими абстрактными «нацистами и бандеровцами».

Это не так. Правительство Украины, свободно раздавая оружие гражданам в осажденном Киеве провело тем самым однозначный референдум о доверии себе – оружие могло быть повернуто против правительства, если бы люди его не поддерживали.

А значит мы воюем с соседним народом. Мы на них напали. Мы все, кто считает себя русским, несем за это ответственность и от каждого из нас теперь зависит будет ли это вина невольных соучастников или вина военных преступников.

Именно поэтому я, который никогда не поддерживал санкций против всего народа России сейчас считаю, что если для того чтобы остановить убийства, надо потерпеть – значит надо.

Я готов, что проблемы коснутся и меня. Остановим войну – разберемся.

Нам всем придется искупать вину нашей страны, что потребует жертв, риска, отваги.

Сейчас от нас нужно распространение правдивой информации про войну с украинским народом, неисполнение преступных приказов, связывание, блокирование работы путинских подручных.

Антивоенные марши сейчас тоже имеют огромное значение - они отвлекают путинские войска, ОМОНы, СОБРы, которые он гонит убивать наших соседей, друзей, родственников.

Я буду делать все от меня зависящее невзирая ни на какие угрозы. Это война. На войне убивают и умирают. И я ничем не лучше солдат, которых призываю не исполнять преступные приказы.

Призываю всех не прятаться за слова «мы маленькие люди», «нас накажут».. Путин не может убить всех. И вас он прикажет убить куда как с меньшей вероятностью, чем меня.

Я не боюсь и вы не бойтесь. Мы все все равно когда-то умрем. Но до этого жить лучше с честью.»

А закончить этот текст можно словами Евгения Эрлиха: «Украина победит. И эта победа станет большой победой и для россиян. Не для путинистов, не для нынешних патриотов, а для ваших детей. Как поражение нацистской Германии дало возможность жить достойно нынешним немцам.»