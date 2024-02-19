949 человек обратились за компенсацией из-за экспроприации частной собственности евреев

"Компенсации не будут распределяться до тех пор, пока все заявки не будут проверены, поскольку мы не знаем, сколько людей на самом деле имеют право на эти выплаты. (…) Сейчас мы работаем в архиве, чтобы доказать, что то или иное лицо имело право на получение этой компенсации", - рассказала Elta Ф. Куклянски.