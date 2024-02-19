949 человек обратились за компенсацией из-за экспроприации частной собственности евреев

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

По итогам прошлого года в Фонд доброй воли (ФДВ) поступило 949 заявлений на получение компенсации за экспроприацию частной собственности евреев. Однако выплаты пока не распределяются – это будет сделано после того, как все заявители будут проверены на законность получения этой компенсации, говорит председатель Еврейской общины (литваков) Литвы Фаина Куклянски.

"Компенсации не будут распределяться до тех пор, пока все заявки не будут проверены, поскольку мы не знаем, сколько людей на самом деле имеют право на эти выплаты. (…) Сейчас мы работаем в архиве, чтобы доказать, что то или иное лицо имело право на получение этой компенсации", - рассказала Elta Ф. Куклянски.

По данным Фонда доброй воли, оценку заявок планируется завершить к ноябрю этого года. Выплату компенсаций пострадавшим и их потомкам должны начать выплачивать и выплатить в первой половине 2025 года, не позднее 1 июля 2025 года, подчеркивают представители фонда.

ELTA напоминает, что в конце 2022 года Сейм одобрил поправки к закону, предлагающие выплатить евреям компенсацию за частную собственность, экспроприированную в середине прошлого века. Поправки инициировала премьер-министр Ингрида Шимоните.

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