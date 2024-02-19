949 человек обратились за компенсацией из-за экспроприации частной собственности евреев

"Компенсации не будут распределяться до тех пор, пока все заявки не будут проверены, поскольку мы не знаем, сколько людей на самом деле имеют право на эти выплаты. (…) Сейчас мы работаем в архиве, чтобы доказать, что то или иное лицо имело право на получение этой компенсации", - рассказала Elta Ф. Куклянски.
По данным Фонда доброй воли, оценку заявок планируется завершить к ноябрю этого года. Выплату компенсаций пострадавшим и их потомкам должны начать выплачивать и выплатить в первой половине 2025 года, не позднее 1 июля 2025 года, подчеркивают представители фонда.
ELTA напоминает, что в конце 2022 года Сейм одобрил поправки к закону, предлагающие выплатить евреям компенсацию за частную собственность, экспроприированную в середине прошлого века. Поправки инициировала премьер-министр Ингрида Шимоните.