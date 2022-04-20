В редакцию Delfi обратилась читательница, 94-летний сосед которой получил письмо из "Содры" в связис с этими выплатами.

"94-летний старичок, никогда не был женат, детей у него нет, он получил письмо из "Содры", которое, конечно, прочитать не смог из-за слабого зрения. Читаем ему письмо: "Информируем Вас, что Вам, возможно, полагается пенсия одинокого человека, которая назначается на основании информации "Содры" и госучреждений без отдельного заявления". Как бы все хорошо, но читаем дальше: "в регистре жителей нет данных о Вашем семейном положении (был ли заключен брак/оформлен развод, являетесь ли вы вдовцом или никогда не вступали в брак".

Как бы все правильно, если ты не был женат, то никаких данных о браке/разводе не должно быть, ведь никто не выдает справки о том, что ты - холостяк.

Читаем дальше: "Если на данный момент вы находитесь в браке/разводе или не были женаты, просьба приехать в ближайшее отделение "Содры" и подтвердить этот факт. С собой надо иметь это письмо, удостоверение личности и документы о регистрации брака/оформлении развода". Вот тебе и "без отдельного заявления лица".

Бедный старичок распереживался, от стресса начались проблемы с сердцем.Думает, как ему до "Содры" добраться. В пандемию он берег себя, из дома не выходил, тяжело ходит да и ковида еще боится, а тут как-то надо будет еще доказать, что ты никогда не был женат.

Бюрократам что, разослали письма, и им все равно, как человек выполнит их указания. Чем меньше людей обратится, тем лучше, и все опять хорошо только на бумаге и по телевизору, а на деле - нелогичные требования.

Могли бы на дату рождения посмотреть и не пугать стариков такими письмами, а назначить "без отдельного заявления", как декларируют. А дедушке деньги пришлись бы кстати, ведь и за услуги платить надо, за модернизацию дома, за лекарства (должен был получать бесплатно, но врач выписала не компенсируемые, больше 100 евро получается), и продукты питания дорожают. Попробуем помочь дедушке с этой "Содрой" справиться, хотя пока здоровье важнее, после такого письма давление не хочет опускаться", – писала женщина.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что в регистре жителей нет записей о гражданских актах до 1993 года.

"Это значит, что в регистре нет данных о рождении, браке, разводе, смерти. Поэтому перед тем как назначить пенсию одинокому человеку, который мог вступить в брак или развестись до 1993 года, "Содра" обращается к таким жителям с просьбой предъявить документы о браке или разводе или письменно подтвердить, что человек никогда не вступал в брак. Данные о браке/разводе передают в регистр. Если человек не может приехать в "Содру", он или его законный представитель может заполнить необходимые данные по интернету в личном кабинете на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Надо подключиться, выбрать раздел "Заявления" (Prašymai), тогда Заявления общего характера (Bendro pobūdžio prašymai) и Новое заявление (Naujas prašymas). В тексте заявления указать: подтверждаю, что я не был в браке", – указала Козич.