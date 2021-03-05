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Из-за пандемии в Литве увеличили выплаты безработным, однако Фонд социального страхования Литвы ("Содра"). Соцмин успокаивает, говоря, что система соцстраха способна выдержать давление пандемии, есть резерв на сумму 600 млн. евро.
90 000 безработных опустошают "карманы" "Содры", может не хватить 54 млн. евро
© DELFI / Andrius Ufartas

В прошлом году в бюджете выплат пособий по безработице был недостаток в 29 млн. евро, несмотря на то, что при уточнении бюджета избыток составлял 63 млн. евро, сообщает Соцмин. "Содра" представляет другие данные – недостаток в 23 млн. евро.

В этом году планируется нехватка в 54 млн. евро.

"Из-за пандемии больше людей стали получать пособия. В январе 2021 г. пособия получала 91 000 человек (в январе 2020 г. получателей было на 24 000 меньше (36%)", – сказано в комментарии.

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Всего на пособия по безработице в этом году выделено 312,3 млн. евро, это на 7,3 млн. евро больше, на 2,4%, чем в 2020 г. Хватит ли этого?

Соцмин пока не видит повода для беспокойства. Однако министерство не видит возможности расширить круг получателей такой помощи и предлагает менять законы о назначении таких пособий.

Представитель Фонда соцстраха Саулюс Ярмалис сказал, что в случае необходимости правительство позволит "Содре" взять средства из 600 млн.

"Содра" также отмечает, что отрицательный бюджет фонда носит сезонный характер.

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