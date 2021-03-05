90 000 безработных опустошают "карманы" "Содры", может не хватить 54 млн. евро

В прошлом году в бюджете выплат пособий по безработице был недостаток в 29 млн. евро, несмотря на то, что при уточнении бюджета избыток составлял 63 млн. евро, сообщает Соцмин. "Содра" представляет другие данные – недостаток в 23 млн. евро.
В этом году планируется нехватка в 54 млн. евро.
"Из-за пандемии больше людей стали получать пособия. В январе 2021 г. пособия получала 91 000 человек (в январе 2020 г. получателей было на 24 000 меньше (36%)", – сказано в комментарии.
Всего на пособия по безработице в этом году выделено 312,3 млн. евро, это на 7,3 млн. евро больше, на 2,4%, чем в 2020 г. Хватит ли этого?
Соцмин пока не видит повода для беспокойства. Однако министерство не видит возможности расширить круг получателей такой помощи и предлагает менять законы о назначении таких пособий.
Представитель Фонда соцстраха Саулюс Ярмалис сказал, что в случае необходимости правительство позволит "Содре" взять средства из 600 млн.
"Содра" также отмечает, что отрицательный бюджет фонда носит сезонный характер.
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