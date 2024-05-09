9 мая в Литве - внимание полиции к местам собраний и памятникам

"Полиция будет работать на своих территориях, следить и обеспечивать общественный порядок, в особые дни больше контролируются памятники, им будут уделять больше внимания, они будут включены в маршруты патрулирования", - сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Вильнюсская полиция намерена обеспечивать общественный порядок на Антакальнисском кладбище, где похоронены участники Второй мировой войны, воевавшие на стороне Советского Союза. Ежегодно на этом кладбище собираются люди, желающие отпраздновать День победы. В прошлом году здесь демонтировали памятник советским воинам.
"Ежегодно 9 мая на Антакальнисском кладбище работают сотрудники полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, обеспечивая общественный порядок. Этот год не исключение. Силы полиции (как в форме, так и гражданском) будут патрулировать и фиксировать возможные нарушения на упомянутом вами кладбище, наблюдать за прибывшими участниками во избежание возможных провокаций, пресекать административные правонарушения, связанные с демонстрацией запрещенной символики", - Elta сказала представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, символов тоталитарных или авторитарных режимов. Распространение, использование на собраниях, общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советского знака серпа и молота, советского знака красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР влечет штраф на физических лиц от 300 до 700 евро, а на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – от 600 до 1,2 тыс. евро.
Представитель полиции Клайпедского уезда Андромеда Грауслене сказала Elta, что сотрудники полиции будут патрулировать, проверять возможные места собраний. Муниципалитет и полиция не получали запросов на организацию мероприятий.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) во вторник сообщил, что не исключает, что 9 мая, когда русские общины отмечают день победы над нацистской Германией, в Литве могут быть провокации.
Департамент призывает немедленно сообщать о замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.
В прошлом году накануне 9 мая в Мяркине был осквернен памятник лидеру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Сообщалось также о еще одном акте в Лаздийском районе, в деревне Беленай – памятник лидеру партизан был не только облит белой краской, но также был обнаружен топор, засаженный в скульптуру.