9 интересных мест Жямайтии – незабываемые прогулки по старому городу и одному из самых высоких холмов

Вы ездили на самом тяжелом велосипеде в мире? Знаете ли вы, как пахнет цветок тюльпановое дерево? Предлагаем вам отвлечься от городской суеты и побродить по парку усадьбы Дегайчяй на окраине Тельшяй, в котором растет более 300 видов деревьев и более 100 видов цветов. Здесь вы найдете 26-тонный камень единства жямайтисов, каменные скульптуры и самый тяжелый велосипед в мире. А если вы окажетесь в Дегайчяй в середине лета, то успеете еще и на фестиваль «Цветение тюльпанового дерева».

Наблюдали ли вы вблизи за жизнью диких животных? Слышали ли вы когда-нибудь о шаманских ритуалах или дереве желаний? Предлагаем вам зайти еще на часок, чтобы увидеть животных, содержащихся в естественных условиях, и познакомиться с их жизнью. Здесь вы сможете наблюдать, как грациозно ведут себя лани, как муфлоны лазают по камням. Здесь вы также увидите хищных рысей. Для вашего удобства построены две смотровые площадки и беседка, детская площадка, дуб с гнездами и стенд с описаниями самых распространенных в Литве животных и птиц.