84-летняя диджей отказывается стареть: женщина до утра зажигает на молодежных вечеринках

Виргиния "Вика" Шмыт – харизматичная и ломающая стереотипы диджей, которая много времени проводит в кругу молодежи. Она отказывается стареть, заявляя, что возраст - это только цифры.

Но когда здоровье дает сбой, Вика не может отрицать свой возраст. Найдет ли она смысл в том, чтобы делиться радостью жизни с другими пожилыми людьми, поощряя их вести полноценную жизнь? "Вика!" – это портрет женщины, празднующей жизнь до ее конца, она - вдохновение как для сверстников, так и для тех, кто не собирается стареть в будущем.

Вика - самая возрастная дисжей в Польше, а, возможно, и во всем мире. Она родилась в 1938 г. в Вильнюсе, по образованию - педагог, она работала с детьми-инвалидами, с проблемной молодежью, была директором тюрьмы для малолетних преступников, а на пенсии стала настоящей активисткой.