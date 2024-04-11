8 из 10 жителей Литвы одобряют запрет на рекламу азартных игр

Согласно результатам опроса, 80% жителей старше 18 лет одобряют введение полного запрета на рекламу азартных игр в Литве.
15% респондентов не согласны с таким ограничением. Опрос показал, что запрет больше одобряют женщины (86%). В группе мужчин за запрет выступают 72%.
Такие перемены больше склонны одобрить лица старше 50 лет (84%), жители с образованием выше среднего и с доходами больше 1100 евро в месяц (85%). В числе неодобряющих больше всего мужчин (21%), молодежи до 30 лет (23%), жителей сельской местности (18%), а также людей с неоконченным средним (30%).
Опрос был проведен 15–25 марта. В нем участвовали 1115 совершеннолетних жителей Литвы.
Предложение предусматривает запрет на распространение информации о спонсорстве любого рода массовых мероприятий, мероприятий физических и юридических лиц компанией, организующей азартные игры. После принятия поправок к закону реклама азартных игр в Литве будет запрещена, за исключением случая, когда название компании, организующей азартные игры, находится на здании штаб-квартиры организатора азартных игр.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г.