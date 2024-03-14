700 шагов по Литве. Клайпеда: море, порт и 90-е годы, немецкая застройка и фехтование на шпагах

"Когда я учился еще, 20 лет назад, 4% ВВП литовского создавал именно порт. "Криминальность" порта разве была во времена моего дества, 30 лет назад. Когда вот это что-то было: контрабанда, "ночные девочки" гуляли по порту. Всё это закончилось давным-давно. Из проблем осталось теперь загрязнение. Люди, которые близко живут к порту, это чувствуют. Надо тут искать компромисс между литовской экономикой и удобством для людей. Транспорт, корабли, химия — это всё чувствуется.

Третий по величине литовский город Клайпеда, а когда-то столица Пруссии — Мемель. Город-побратим украинской Одессы, приютивший после полномасштбаного российского вторжения немало украинцев. Город-порт, обдуваемый морскими ветрами, где центры притяжения — Театральная площадь, набережная Дане с множеством заведений и, конечно же, символ города — парусник Meridianas . Какой Клайпеда была раньше и сейчас — рассказал герой нашего нового выпуска «700 шагов по Литве» Артурас Буткявичюс.

Летом все крутится и вертится, зимой же это спокойный город. Всё оживает с первыми лучами солнца. Когда сюда приезжают из Вильнюса , туристы — людям, приезжающим в Клайпеду, всегда "дует", местные уже привыкли к холодному воздуху".

"У нас все хвалят немецкую застройку — не архитектуру именно, застройку — она очень качественная. Про эти старые дома даже современные строители говорят — там ничего не надо переделывать. Это хорошие, качественно сделанные дома. Советские надо ремонтировать, а эти оценены специалистами.

Клайпеда знаменита, прежде всего, своим архитектурным наследием — немецкими улочками и домами, архитектурными стилями и композициями. Именно за этой красотой туристы и приезжают в знаменитый литовский портовый город.

Сейчас порт не в стагнации и не в кризисе, развивается. Клайпедский порт из балтийских всегда был лидером, потому что не замерзал, работал круглый год. У нас хороший сервис. Иностранцы часто могут выбрать не латвийский порт, а литовский", — рассказывает Артурас.

Клайпеда так же, как и другие города Литвы, приютила немало украинцев. Некоторых беженцев трудоустроил и Артурас.

"Ощущается, что стало больше украинцев, и по машинам, и по тем, кто ищет работу. Пришлось самому нанять несколько украинцев на работу. По недвижимости чувствуется — много кто снимает жилье, но найти уже трудно для украинцев, не все согласны. Я одному украинцу помог, свою подпись поставил, что ручаюсь за него, если что натворит — я понесу ответственность".

Финальная точка нашей прогулки — клуб фехтования "Клайпедские рыцари", где Артурас сам занимается фехтованием, обучает других и руководит, а снедавнего времени и руковолит клубом.