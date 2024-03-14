700 шагов по Литве. Клайпеда: море, порт и 90-е годы, немецкая застройка и фехтование на шпагах

А в конце изучаем самые основные приемы фехтования. Шагаем!
Третий по величине литовский город Клайпеда, а когда-то столица Пруссии — Мемель. Город-побратим украинской Одессы, приютивший после полномасштбаного российского вторжения немало украинцев. Город-порт, обдуваемый морскими ветрами, где центры притяжения — Театральная площадь, набережная Дане с множеством заведений и, конечно же, символ города — парусник Meridianas. Какой Клайпеда была раньше и сейчас — рассказал герой нашего нового выпуска «700 шагов по Литве» Артурас Буткявичюс.
"Когда я учился еще, 20 лет назад, 4% ВВП литовского создавал именно порт. "Криминальность" порта разве была во времена моего дества, 30 лет назад. Когда вот это что-то было: контрабанда, "ночные девочки" гуляли по порту. Всё это закончилось давным-давно. Из проблем осталось теперь загрязнение. Люди, которые близко живут к порту, это чувствуют. Надо тут искать компромисс между литовской экономикой и удобством для людей. Транспорт, корабли, химия — это всё чувствуется.
Сейчас порт не в стагнации и не в кризисе, развивается. Клайпедский порт из балтийских всегда был лидером, потому что не замерзал, работал круглый год. У нас хороший сервис. Иностранцы часто могут выбрать не латвийский порт, а литовский", — рассказывает Артурас.
Клайпеда знаменита, прежде всего, своим архитектурным наследием — немецкими улочками и домами, архитектурными стилями и композициями. Именно за этой красотой туристы и приезжают в знаменитый литовский портовый город.
"У нас все хвалят немецкую застройку — не архитектуру именно, застройку — она очень качественная. Про эти старые дома даже современные строители говорят — там ничего не надо переделывать. Это хорошие, качественно сделанные дома. Советские надо ремонтировать, а эти оценены специалистами.
Летом все крутится и вертится, зимой же это спокойный город. Всё оживает с первыми лучами солнца. Когда сюда приезжают из Вильнюса, туристы — людям, приезжающим в Клайпеду, всегда "дует", местные уже привыкли к холодному воздуху".
Клайпеда так же, как и другие города Литвы, приютила немало украинцев. Некоторых беженцев трудоустроил и Артурас.
"Ощущается, что стало больше украинцев, и по машинам, и по тем, кто ищет работу. Пришлось самому нанять несколько украинцев на работу. По недвижимости чувствуется — много кто снимает жилье, но найти уже трудно для украинцев, не все согласны. Я одному украинцу помог, свою подпись поставил, что ручаюсь за него, если что натворит — я понесу ответственность".
Финальная точка нашей прогулки — клуб фехтования "Клайпедские рыцари", где Артурас сам занимается фехтованием, обучает других и руководит, а снедавнего времени и руковолит клубом.
"Фехтованием я стал заниматься более 10 лет. Сейчас это и хобби, и работа. Фехтование, как спорт, интересен тем, что им может заниматься, кто хочет. Он не требует особых физических данных. Но нужна хорошая реакция, быстрота, логика, чтобы ты мог понять, как планирует противник, что он будет делать с тобой. Это может решать и худой, длинный, толстый".
Посмотреть, как наш ведущий Дмитрий Семёнов вступит в бой с Артурасом на шпагах, можно на нашем сайте и ютуб канале.