70% жителей Вильнюса не будут платить налог за основное жилье

Между тем, по словам главы Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, если на второе и последующее жилье налог составит 1%, то в бюджет поступит около 90 млн. евро. Сейчас налог с коммерческого жилья приносит муниципалитету доходы в 56 млн. евро.

"Это не будут какие-то большие суммы, с которыми можно что-то сделать. Собранные средства не всегда удовлетворят ожидания. Я вижу использование этого налога как погашение запаздывающих правительственных выплат. Например, Соцмин с опозданием переводит муниципалитетам деньги за определенные услуги и, я думаю, что муниципалитетам скажут погашать расходы за счет этого налога", – сказал LRT Некрошюс.

"Мне кажется, есть 8 критериев, по которым раскладывают этот налог. Надо собрать, все контролировать… С Центром реестра у нас уже есть печальный опыт, там неточная информация о налоговой ценности, значит, придется проверять, потребуются работники. Муниципалитету будет сложно выкрутиться без дополнительных людей", – продолжил он.