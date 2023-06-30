7 из 10 жителей Вильнюса выбирают воду из-под крана

По данным опроса, 71% жителей Вильнюса предпочитают пить воду из-под крана, тогда как два года назад их было 44 процента. По сравнению с 2021 годом потребление водопроводной воды выросло на 27 процентов.

Исследование этого года выявило еще один интересный факт. По его данным, 4 из 10 жителей страны перед выходом из дома выбирают экологически чистое и экономически полезное решение: берут с собой многоразовую бутылку для воды. По сравнению с остальным населением страны жители столицы чаще (46%) берут с собой питьевую воду, выходя из дома.

Отмечается, что среди них чаще всего эту практику применяют жители Вильнюса в возрасте 18-29 лет (55%) и женщины, проживающие в столице (56%).