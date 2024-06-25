65 евро за ужин в Паланге на четверых – недорого, но стоит ли сюда возвращаться?

Компания выбрала бар 11B на ул. Й.Басанавичюса.

Друзья расположились на террасе..

Меню было немаленьким, выбор разнообразный: были и горячие блюда, и закуски, салаты и супы, десерты.

Горячие блюда здесь стоили от 8 до 23 евро. Заказ принят.

Напитки принесли быстро, а еду пришлось подождать минут 25 . Порции были немаленькие, подача привлекательная.

Теперь что касается вкуса. Курица гриль за 13 евро не удивила. К ней была подана карамелизированная безвкусная морковь, а броколли и цветная капуста сырые, – овощам не хватало вкуса.

Поэтому гарнир к курице разочаровал. Сама грудка была хорошо прожаренной, не сухой, но не хватало специй. Не спасал картину и кисло-сладкий абрикосовый соус.