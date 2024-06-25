65 евро за ужин в Паланге на четверых – недорого, но стоит ли сюда возвращаться?

Компания выбрала бар 11B на ул. Й.Басанавичюса.
Друзья расположились на террасе..
Меню было немаленьким, выбор разнообразный: были и горячие блюда, и закуски, салаты и супы, десерты.
Горячие блюда здесь стоили от 8 до 23 евро. Заказ принят.
Напитки принесли быстро, а еду пришлось подождать минут 25 . Порции были немаленькие, подача привлекательная.
Теперь что касается вкуса. Курица гриль за 13 евро не удивила. К ней была подана карамелизированная безвкусная морковь, а броколли и цветная капуста сырые, – овощам не хватало вкуса.
Поэтому гарнир к курице разочаровал. Сама грудка была хорошо прожаренной, не сухой, но не хватало специй. Не спасал картину и кисло-сладкий абрикосовый соус.
Котлета по-киевски стоила 14 евро. К ней подали много картошки фри. Сама котлета была большая. А к картошке и котлете - немного листьев салата без соуса. И картошка и мясо были вкусными, правда, масло внутри котлеты было слишком интенсивным на вкус.
Мужчины заказывали карбонад с сыром (по 12 евро), и не разочаровались в выборе. Сыра не пожалели, мясо было вкусным, картошка тоже, соус умеренной остроты. Даже салат из свежих овощей был с заправкой.
Ужин на 4 обошелся в 65 евро. Кажется, недорого, но вернемся ли мы сюда? Порции немаленькие. Обслуживание не разочаровало, но в следующий раз, скорее всего, пойдем в другое кафе.