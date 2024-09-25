63-летний Регимантас приехал в Службу занятости: приключения начались сразу же

В руке у нее был секретный документ, в котором было написано, как быть. Значит, начальство, подумал безработный. Но документ изучали еще несколько женщин, и у каждой из них была своя версия по поводу кнопки.

Автор статьи решил, что, наверное, дела плохи - либо пожар, либо теракт. Он обратился к солидной женщине, стоявшей около пульта сигнализации и кричала:

Под звуки сигнализации безработные пытались найти работников Службы занятости, чтобы узнать, как им быть.

Когда безработный подошел к зданию, понял в чем дело - работала сигнализация. В здании что-то происходило. Работники бежали на улицу, а безработные рвались в здание.

Безработный осторожно делил цифры на группы по 3. С третьего раза получилось. Обычно у него на счету цифры бывают поменьше. 114 миллионов. Вру, почти 115 без нескольких тысяч. Такое количество миллионов потрясло, их выделили для пожилых безработных.

Название веселое. „Следующая остановка – работа“. Стоимость проекта. Мне даже сложно было сразу сказать, сколько это в миллионах. Сядьте, если читаете текст стоя.

Звук сигнализации время от времени прерывался. Значит, начальство нашло нужную кнопку. Безработный решил вернуться в здание. Стал читать бумаги у входа. Может, есть указание на бомбоубежище или еще что-то в этом роде. Один документ навел на мысль о том, что же здесь могло произойти.

Ну что ж. Начальство не поможет. Безработный автор статьи сам эвакуировался из здания, обошел его - дыма нет. Выбежавшие на улицу работники стояли одной группой, некоторые курили.

Безработный даже сфотографировал документ. Но люди толкались, вышло криво. Но существенная деталь – миллионы – видны хорошо.

Рядом висели другие европейские программы, но уже для молодежи и других групп. Но там тоже большие числа, тоже сотни миллионов. Так почему в Литве все еще существует безработица, если с ней так яростно борются? Надо спросить у Маурицаса и других экономистов, которые все знают и могут объяснить.

Программа так красиво названа. „Следующая остановка – работа“. Заботятся брюссельские комиссии о простых людях. Жизненные названия у программ. Проехал на троллейбусе остановку, а там - работа. Придется бросить машину, ездить на общественном транспорте… Проверил время действия документа. Программа действительна до июня 2026 г.

Добрался до кабинета своего специалиста, дождался назначенного времени 10:30. Тут назад вернулись все работники. Мой ментор меня даже не узнала, но я ее узнал. На вид приятная, имя как у жены. Но она потребовала предъявить документы. Понятное дело, после теракта и я так поступил бы.

– Да, вы пришли вовремя. Только вам надо прийти через месяц. И можете звонить. Приходить необязательно.

Ушел пристыженный.

От стыда забыл даже спросить, что мне полагается в рамках той программы „Следующая остановка – работа“ для пожилых людей. Но через месяц узнаю.