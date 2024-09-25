63-летний Регимантас приехал в Службу занятости: приключения начались сразу же

Тут из здания выбежала группа женщин. И куда-то убежала.
Когда безработный подошел к зданию, понял в чем дело - работала сигнализация. В здании что-то происходило. Работники бежали на улицу, а безработные рвались в здание.
Под звуки сигнализации безработные пытались найти работников Службы занятости, чтобы узнать, как им быть.
Автор статьи решил, что, наверное, дела плохи - либо пожар, либо теракт. Он обратился к солидной женщине, стоявшей около пульта сигнализации и кричала:
– На что нажимать?
В руке у нее был секретный документ, в котором было написано, как быть. Значит, начальство, подумал безработный. Но документ изучали еще несколько женщин, и у каждой из них была своя версия по поводу кнопки.
Ну что ж. Начальство не поможет. Безработный автор статьи сам эвакуировался из здания, обошел его - дыма нет. Выбежавшие на улицу работники стояли одной группой, некоторые курили.
Звук сигнализации время от времени прерывался. Значит, начальство нашло нужную кнопку. Безработный решил вернуться в здание. Стал читать бумаги у входа. Может, есть указание на бомбоубежище или еще что-то в этом роде. Один документ навел на мысль о том, что же здесь могло произойти.
Документ красивый, европейский.
Название веселое. „Следующая остановка – работа“. Стоимость проекта. Мне даже сложно было сразу сказать, сколько это в миллионах. Сядьте, если читаете текст стоя.
114759953,00 евро.
Безработный осторожно делил цифры на группы по 3. С третьего раза получилось. Обычно у него на счету цифры бывают поменьше. 114 миллионов. Вру, почти 115 без нескольких тысяч. Такое количество миллионов потрясло, их выделили для пожилых безработных.
Программа так красиво названа. „Следующая остановка – работа“. Заботятся брюссельские комиссии о простых людях. Жизненные названия у программ. Проехал на троллейбусе остановку, а там - работа. Придется бросить машину, ездить на общественном транспорте… Проверил время действия документа. Программа действительна до июня 2026 г.
Рядом висели другие европейские программы, но уже для молодежи и других групп. Но там тоже большие числа, тоже сотни миллионов. Так почему в Литве все еще существует безработица, если с ней так яростно борются? Надо спросить у Маурицаса и других экономистов, которые все знают и могут объяснить.
Безработный даже сфотографировал документ. Но люди толкались, вышло криво. Но существенная деталь – миллионы – видны хорошо.
Добрался до кабинета своего специалиста, дождался назначенного времени 10:30. Тут назад вернулись все работники. Мой ментор меня даже не узнала, но я ее узнал. На вид приятная, имя как у жены. Но она потребовала предъявить документы. Понятное дело, после теракта и я так поступил бы.
– Да, вы пришли вовремя. Только вам надо прийти через месяц. И можете звонить. Приходить необязательно.
Ушел пристыженный.
От стыда забыл даже спросить, что мне полагается в рамках той программы „Следующая остановка – работа“ для пожилых людей. Но через месяц узнаю.
Разумный экономист из телевизора дал бы разумное объяснение. Видите ли, у нас свободный рынок. Если человек не ориентируется, когда ему прийти на встречу и приходит на месяц раньше... Хотя куратор и милая женщина. Итак, такому человеку сложно помочь и имея su 114, сорри, 115 млн. Пусть соберется. Надо начать с себя. Может, не стоит тратить европейские деньги на таких безнадежных. Деньги, даже европейские, надо тратить рационально.
Ну да. Я подумал о себе, как подумал бы экономист Маурицас. Шел в опасное здание, как самоубийца, читал документ на стене, пока люди в панике метались туда-сюда, не ориентируюсь во времени.
Трудно мне будет найти работу. А как вам кажется, уважаемые читатели, взяли бы вы меня на ответственную должность? Так, как вы, обо мне подумают и потенциальные работодатели.
Я активно рассылаю им мое резюме. Несколько вежливых ответили, что получили, заинтересовались. Но никто не захотел со мной встретиться. Но осень - благоприятное время для поиска работы. А какое начало осени – жара как в Индии – видимо, в компаниях отвечающие за набор кадров люди еще млеют от жары и не могут пригласить меня на серьезную встречу. Так что вы упорно читайте проект „Старик и работа“. Ждите. Не может быть такого, чтобы в ЕС в XXI веке валялись ненужные рынку труда старики.