50% образовательных учреждений и библиотек не видят необходимости в защите детей от вредоносного интернет-контента

"Большинство тех, кто не пользуется этими средствами, детско-юношеских образовательных учреждений и библиотек, утверждают, что в данный момент такой необходимости нет, или уверяют, что работники физически контролируют, чтобы такой контент не просматривался", – сказала член Совета СРС Кристина Миколюнене.

По данным СРС, такой ответ дали 50 проц. детско-юношеских образовательных учреждений и библиотек, где не используются средства фильтрации интернет-контента.

"Мы рады, что с 2019 года, когда начали проводить такие опросы, неуклонно сокращается количество утверждающих, что они не используют средства фильтрации из-за нехватки денежных средств. Четыре года назад этот ответ выбрали целых 36 проц. респондентов, в этом году всего 11 проц.", – сказала К. Миколюнене.

По мнению эксперта СРС, о положительной динамике говорит и тот факт, что целых 24 проц. опрошенных обещают внедрить эти средства в будущем.