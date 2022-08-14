400 000 жителей Литвы могут получить штрафы: ищут выход из положения

Ситуация парадоксальная – в число участников третьего этапа входят в основном пенсионеры и малоимущие люди, которые используют меньше всего электричества. Они поставщика еще не выбрали, да и цены пока на электричество держатся на высоте, сообщает LNK.

"Те, кто не подписал договор, ждут введения мер, которые умерят аппетиты поставщиков, перепродающих электричество", – сказала председатель общины Vilniaus bočiai Вилия Турене. По ее словам, пожилым людям сложно заключить договор, они не умеют пользоваться интернетом.

"Нас никто не консультирует, хотя мы несколько лет публично просили", – заметила Турене.

Возможности коррекции существующего порядка с главой Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатасом Поцюсом обсудил и президент страны Гитанас Науседа. Президент предлагает отложить третий этап либерализации.

"Не заставлять их подписывать договоры по самым высоким ценам в истории, дать возможность самостоятельного выбора или дать возможность сделать этот выбор позже", – сказал LNK советник президента Ярослав Неверович.

Это значит, что 400 000 жителей, которые еще не выбрали независимого поставщика, могут этого не делать до 18 декабря 2022 года.

"Кто не захочет, кто не сможет выбрать независимого поставщика, не должны делать этого с действующей сейчас санкцией - им грозит попасть на гарантийную поставку по цене на 25% выше рыночной – это штраф, надбавка в 25%", – сказал советник президента.

Либерализацию рынка электроэнергии Литва должна осуществить до 2024 года. До какого срока надо отложить третий этап, президентская служба не указывает.

"Потребители сами решат, когда им это выгодно, когда они увидят, что общественные поставки дороже рыночных предложений, они примут решение", – сказал Неверович.

По нынешним правилам, до нового года государство компенсирует жителям 9 центов за каждый кВт. Президентская служба говорит о том, что с нового года нужен новый порядок компенсации - предлагает ввести потолок компенсации.

"Людям компенсировали бы первые 100 или 50 кВт, за остальное жители платят сами или компенсация будет меньше, дифференцированная или полная плата", – предложил Поцюс.

Такая компенсация коснется одного домашнего хозяйства – людей это побудит экономить электричество.

"Такая компенсация лучше отвечает ситуации социально уязвимых людей, поскольку именно они обычно используют немного электричества и получат большую часть компенсации", – сказал Поцюс.