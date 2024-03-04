4,2 тысячи взрослых зарегистрировались на обучение на платформе KURSUOK

 
ru.DELFI.lt
Lietuva, kompiuteris
Lietuva, kompiuteris
ФОТО: Shutterstock
KURSUOK, новая образовательная платформа для взрослых, запущенная в начале года. Всего за месяц она привлекла более 4,2 тысячи человек - именно столько взрослых уже зарегистрировались на различные учебные курсы, чтобы получить новые навыки или улучшить уже имеющиеся. Люди могут получить 500 евро государственного финансирования на обучение, сообщает Министерство просвещения.

"Взрослые люди могут выбирать между программами, направленными на получение новых знаний для работы или на развитие своих навыков в соответствии с потребностями повседневной жизни. Мы особенно поощряем людей выбирать программы обучения, направленные на укрепление цифровых навыков - это одна из приоритетных областей, на развитие которой государство выделит до 50 % финансирования", - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

По словам заместителя министра, поставщикам образовательных услуг - частным и государственным – также предлагается активно регистрироваться в системе KURSUOK и предлагать свои учебные программы.

В настоящее время на платформе доступно более 80 учебных программ. Самые популярные из них - иностранные языки, особенно английский, управление проектами, бизнес и бухгалтерский учет.

Всего за месяц сайт KURSUOK посетило 56 000 человек.

KURSUOK - первая в Литве универсальная образовательная платформа для взрослых, где можно учиться, повышать свою квалификацию и получать государственное финансирование в приоритетных для страны областях.

Приоритетными учебными программами являются программы, направленные на повышение уровня цифровой грамотности, многоязычия, математики, науки, техники, инженерного дела, личностных, социальных, учебных компетенций, гражданственности, предпринимательства, культурной осведомленности и самовыражения взрослых.

Для взрослых, выбравших эти программы, предусмотрена учебная корзина в размере 500 евро. В программе могут принять участие работающие люди в возрасте 18-65 лет, уже получившие квалификацию или высшее образование. Платформа KURSUOK также открыта для иностранцев, проживающих в Литве.

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