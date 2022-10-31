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31 октября празднуют Хэллоуин. Этот праздник в Литву пришел из США, его все чаще празднуют в детских садах и школах страны. Этот праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.
31 октября празднуют Хэллоуин
© Shutterstock

Считалось, что в этот день усопшие приходят к живым, поэтому, чтобы защититься от потусторонних сил у домов ставят тыквенный фонарик, или светильник Джека. Он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. На этот праздник принято надевать карнавальные костюмы.

В Литве представления о потустороннем митре были другие. Если для кельтов души умерших были символами угрозы и нечистой силы, то в Литве праздновали день поминовения усопших – жгли костры на кладбищах, пели псалмы, пировали с умершими и радовались, что покойные родственники возвращаются домой. В литовской традиции умершие не считаются угрозой, они скорее друзья, близкие, члены общины, которые опекают, помогают в жизни, берегут от несчастий.

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