Однако не все выступления были достойны гордости, и почти каждый представитель страны и группы не сумели избежать безжалостной критики литовцев. Давайте вспомним всех участников.

1994 - Овидиюс Вишняускас с песней Lopšinė mylimai

Литва дебютировала на конкурсе в 1994 году, тогда мероприятие проходило в Дублине. В представлении нашей страны принял участие известный эстрадный исполнитель Овидиюс Вишняускас. На сцене он исполнил произведение на литовском языке Lopšinė mylimai, но баллада не произвела впечатления ни на публику, ни на комиссию, и, к сожалению, ее дебют на конкурсе оказался неудачным. Выяснилось, что певец не набрала ни одного балла и остался на последнем, 25-м месте в итоговой таблице участников.

1999 - Айсте Смилгявичюте и ее песня Strazdas

Неудачный дебют Овидиюса Вишняускаса ненадолго заставил забыть об этом конкурсе, но спустя пять лет Айсте Смилгявичюте решила представлять страну на конкурсе песни "Евровидение" в Иерусалиме. Знаменитая певица представила миру литовскую песню Strazdas и подгялась на 20-е место с 13 баллами.

2001 - группа Skamp с песней You Got Style

Опять же, после небольшого перерыва в один год, наша страна вернулась на конкурс в 2001 году, но уже с английской песней. Ее ​​на сцену Евровидения в Копенгагене привезла группа Skamp, ​​которая в то время была на волне популярности. You Got Style поднялась на 13 место и набрала 35 баллов.

2002 - Айварас и его песня Happy You

Почувствовав привкус вкус успеха, в 2002 году на конкурс в Таллине Литва отправила певца Айварса Степукониса. К сожалению, его работа Happy You не впечатлила. Набрав всего 12 баллов, певец заняла 23-е место в конкурсе.

2004 - Линас и Симона с песней What‘s Happened To Your Love

После не самого удачного выступления Айвараса последовал год молчания, а в 2003 году конкурс прошел прямо рядом с нами - в Риге. В 2004 году правила конкурса были немного скорректированы - было организовано два живых выступления - полуфинал и финал. Это нововведение впервые опробовали Линас Адомайтис и Симона Якубенайте, исполнив на стамбульской сцене романтическое произведение What‘s Happened To Your Love. К сожалению, в финал дуэту не удалось пройти. Из 36 участников, набрав 26 очков, мы остались 16 в полуфинале.

2005 - группа Laura and the Lovers с песней Little by Little

В этом году конкурс был поистине праздничным - мероприятие было юбилейным, проводилось в 50-й раз. На этот раз группа Laura and the Lovers отправилась представлять Литву в столицу Украины Киев. На большой сцене исполнительница Лаура Чепукайте исполнила с музыкантами песню Little by Little. Однако даже на этот раз большой успех представителям нашей страны не улыбнулся, в полуфинале группа набрала 17 очков, а в итоговой таблице участников мы остались 25-ми.

2006 - группа LT United и песня We Are The Winners

2006 год был самым успешным для Литвы на "Евровидении". Группа LT United, в которую входят известные исполнители страны Андрюс Мамонтовас, Марионас Микутавичюс, Саулюс Урбонавичюс-Самас, Арнольдас Лукошюс, Викторас Диавара и Эймонтас Белицкас, исполнили в Афинах хит We Are The Winners. Очаровавшие всю Европу не только песней, но и танцами, команда вышла в финал и, набрав 162 балла, заняла 6-е место.

2007 - группа 4Fun с песней Love Or Leave

В 2007 году было решено отправить на конкурс группу 4Fun с песней Love Or Leave. Сразу после прошлогоднего триумфа исполнители попали в финал, но показанный на сцене театр теней не произвел впечатления на публику - группа 4Fun, набравшая 28 баллов, осталась на 21-м месте.

2008 - Йеронимас Милюс и его баллада Nomads In The Night

В 2008 году правила конкурса снова изменились - из-за большого количества стран, желающих участвовать в "Евровидении", в Белграде прошли два полуфинала и финал. В этом году соревновалось рекордное количество участников - 43. Несмотря на большую конкуренцию, литовский певец Йеронимас Милюс набрал 30 очков и занял 16-е место.

2009 - Саша Сонг с песней Love

Дима Шавров, более известный под псевдонимом Саша Сонг, принял участие от Литвы в состоявшемся в том году в Москве конкурсе. В полуфинале певец, исполнивший песню Love, занял 9-е место и вышел в финал, но остался на 23-м месте.

2010 - InCulto и Eastern European Funk

Выступление группы InCulto до сих пор многим запомнилось - особенно блестящее нижнее белье участников коллектива. Однако ни яркий имидж, ни шуточная песня Eastern European Funk не впечатлили публику. На юбилейном, 55-м конкурсе, группа не вышла в финал, а в полуфинале заняла 12-е место.

2011 - Эвелина Сашенко с песней C'est Ma Vie

В 2011 году "Евровидение" снова участвовало рекордное количество стран - 43. Эвелина Сашенко поехала представлять Литву в Дюссельдорф, продемонстрировала прекрасные вокальные данные на сцене и исполнила песню C'est Ma Vie. В полуфинале она заняла 5-е место и вышла в финал, но там с 63 баллами она была 19-й.

2012 - Донатас Монтвидас и песня Love Is Blind

Дебют Донатаса Монтвидаса на конкурсе, конечно же, не остался незамеченным. Артист вышел на сцену в Баку с закрытыми глазами и сделал разворот, о котором Литва еще долго не могла забыть. Певец добился отличного для нашей страны результата - вышел в финал и вернулся домой с 14-м местом.

2013 - Андрюс Появис с песней Something

В 2013 году "Евровидение" в Швеции положило начало новой традиции - в начале мероприятия прошел парад народов, участвующих в конкурсе. Литву на шоу в Мальмё представлял малоизвестный исполнитель Андрюс Появис с песней Something. Однако очаровавший публику своей простотой Андрюс сумел пробиться в финал, где, набрав 17 очков, остался на 22-м месте.

2014 - Вилия Матачюнайте и ее Attention

Вилия Матачюнайте прославилась в 2005 году, приняв участие в национальном отборе конкурса "Евровидение" и во время шоу "Дорога к звездам". В 2014 году она победила в национальном отборе конкурса "Евровидение" с песней Attention и поехала представлять нашу страну на конкурсе в Копенгаген. К сожалению, до финала певице не хватило совсем немного - вышедшая на сцену с танцором и хореографом Шарунасом Кирдейкисом Вилия заняла одиннадцатое место.

2015 - Вайдас Баумила и Моника Линките с песней This Time

Дуэт Вайдаса Баумила и Моники Линките, специально собранный для "Евровидения", исполнил на конкурсной сцене песню This Time и поразил публику не только авантюрным произведением, но и неожиданным поцелуем. В полуфинале пара заняла 7-е место, а в финале осталась на 18-ом.

2016 - Донни Монтелл и его песня I‘ve Been Waiting For This Night

В 2016 году после четырехлетнего перерыва Донатас Монтвидас под псевдонимом Донни Монтелл вернулся к конкурсу. Это единственный исполнитель в нашей стране, которому дважды приходилось представлять Литву. Ему немного не хватило до рекорда LT United: Донни показал второй лучший результат Литвы - он занял 9-е место в финале.

2017 - Fusedmarc с песней Rain Of Revolution

Поездка Fusedmarc на конкурс до сих пор считается одной из самых странных за весь период участия нашей страны в "Евровидении". Публично продемонстрировав незнание английского языка, участники команды не только не вышли в финал, но и заняли предпоследнее (17-е) место. Это второй худший результат Литвы на конкурсе.

2018 - Ева Засимаускайте и ее песня When We‘re Old

Ева Засимаускайте была названа одним из фаворитов того года на конкурсе в Лиссабоне, Португалия. Публика была впечатлена ее выступлением, потому что никто не ожидал, что тогдашний муж Евы, Марюс Килтинавичюс, также появится на сцене. Заняв 9-е место в полуфинале и выйдя в финал, певица показала третий лучший результат Литвы - 12-е место.

2019 - Юрий с песней Run With The Lions

Этот год закончился для Литвы скандально - Юрий Векленко не прошел в финал конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве, но данные итальянской телекомпании RAI показали, что певец должен был туда попасть. В таблицу голосования закралась ошибка. Позже организаторы так и не признали своих ошибок официально. После полуфинала соревнований стало ясно, что Юрию не хватило всего одного балла до финала.

2020 - The Roop и песня On fire

2020 год стал годом, когда конкурс был отменен впервые в истории "Евровидения". Это произошло из-за глобальной пандемии COVID-19. Наибольшее влияние на литовцев оказала группа The Roop, чья песня On fire считалась фаворитом года.

2021 - The Roop и их песня Discoteque

После отмены конкурса из-за пандемии "Евровидение", как обещают, состоится в этом году. "The Roop" выиграли право представлять Литву, хотя они должны были представить совершенно новую песню. В этом году группа отправится в Роттердам в Нидерландах с не менее ярким выступлением и покажется на сцене с получившей признание песней Discoteque.