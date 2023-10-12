205 жителей Литвы попали в список богачей Государственной налоговой инспекции

Это нынешние и бывшие жители Литвы, которые управляют 40 миллионами евро – это планка благосостояния, установленная ГНИ – и более крупными активами, имеющие социальные и экономические интересы в Литве.
По словам И. Бекшене, 86% лиц попали в список ГНИ из-за управляемых ими компаний, которые составляют большую часть стоимости их активов. По данным ГНИ, надзор за богатыми лицами принес свои плоды.
"За первое полугодие 2023 года в ходе проведенных в отношении их мероприятий по надзору и мониторингу было выявлено около 7,8 млн. евро недекларированных налогооблагаемых доходов, из которых было рассчитано около 1,5 млн. евро дополнительных налогов к уплате", - говорится в публикации.