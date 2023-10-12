205 жителей Литвы попали в список богачей Государственной налоговой инспекции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

С начала 2023 года в Департаменте мониторинга и консультирования Государственной налоговой инспекции (ГНИ) действует подразделение, отвечающее за надзор за налоговыми обязательствами жителей Литвы, обладающих крупнейшими активами. В настоящее время под его надзором находятся 123 человека и 82 их супруга, сказала "Verslo žinios" представитель этого департамента Ингрида Бекшене.

Это нынешние и бывшие жители Литвы, которые управляют 40 миллионами евро – это планка благосостояния, установленная ГНИ – и более крупными активами, имеющие социальные и экономические интересы в Литве.

По словам И. Бекшене, 86% лиц попали в список ГНИ из-за управляемых ими компаний, которые составляют большую часть стоимости их активов. По данным ГНИ, надзор за богатыми лицами принес свои плоды.

"За первое полугодие 2023 года в ходе проведенных в отношении их мероприятий по надзору и мониторингу было выявлено около 7,8 млн. евро недекларированных налогооблагаемых доходов, из которых было рассчитано около 1,5 млн. евро дополнительных налогов к уплате", - говорится в публикации.

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