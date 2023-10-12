205 жителей Литвы попали в список богачей Государственной налоговой инспекции

Это нынешние и бывшие жители Литвы, которые управляют 40 миллионами евро – это планка благосостояния, установленная ГНИ – и более крупными активами, имеющие социальные и экономические интересы в Литве.

По словам И. Бекшене, 86% лиц попали в список ГНИ из-за управляемых ими компаний, которые составляют большую часть стоимости их активов. По данным ГНИ, надзор за богатыми лицами принес свои плоды.