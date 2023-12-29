2024 — что год грядущий нам готовит?

Финансы

Акцизы

В следующем году в очередной раз повышаются акцизы на все виды алкоголя и табака. Алкоголь в зависимости от сорта подорожает на сумму от 3 до 36 центов, табачные изделия на сумму от 15 до 47 центов.

Сигареты подорожают примерно на 20 центов за пачку (20 шт.) Сигары и сигариллы примерно на 20%. Курительный табак — на 7,8%.

Самое существенное подорожание коснется нагреваемого табака и его альтернатив. Акциз вырастет примерно на 32%. Подорожает также жидкость для электронных сигарет.

Также следует знать, что 1 ноября следующего года вступит в силу Закон о запрете электронных сигарет, содержащих сахар и подсластители. Подробности здесь