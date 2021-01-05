2020 год в Литве был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений

По ее данным, среднегодовая температура в 2020 году в Литве была плюс 9,2 °C, что на 2,3 °C выше средней температуры за много лет.

Впервые за всю историю метеорологических наблюдений среднегодовая температура воздуха превысила показатель 9 °C.

Зима и осень 2020 года тоже стали самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.

Первые метеорологические наблюдения в Литве были начаты в Вильнюсе, здесь ежедневные замеры температуры воздуха производятся почти 250 лет - с 1778 года.